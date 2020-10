43 Schüler und fünf Lehrer des Gymnasiums in Quarantäne

Am Friedrich-Leopold-Woeste Gymnasium gibt es wieder einen Coronafall. 43 Schüler und fünf Lehrer sind in Quarantäne.

Hemer. 43 Schüler und fünf Lehrer befinden sich aktuell in Quarantäne, weil sich ein Schüler der Stufe Q1 mit dem Coronavirus infiziert hat.

Die Zahl der Bürger, die in Hemer an Covid-19 erkrankt sind, ist über das Wochenende von fünf auf neun angestiegen. Auch am Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium gibt es wieder einen Fall. Das Gesundheitsamt hat den Verdacht bereits am Sonntag bestätigt. Der Schüler, der sich mit dem Virus infiziert hat, ist aus der Stufe Q1. Das bedeutet, dass die Stufe Q1 bis auf Weiteres nicht zur Schule kommt, sondern in den Distanzunterricht geht. Auch fünf Lehrer werden zu Hause bleiben.

„Die Stimmung ist bescheiden“, sagt Schulleiter Dr. Jörg Trelenberg im Gespräch mit unserer Zeitung, „aber wir können das regeln“. Es ist für ihn und sein Kollegium schon das zweite Mal, das sich ein Schüler des Gymnasiums mit dem Virus infiziert hat.

Unterricht findetals Homescooling statt

Alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem positiv getesteten Schüler in dieser Woche im Unterricht Kontakt hatten, haben sich wie die Lehrer in häusliche Isolation begeben. Der Unterricht findet als Homeschooling überwiegend über die Plattform Moodle statt. „Das funktioniert bei uns gut“, so Dr. Trelenberg. Die fünf fehlenden Lehrkräfte könne man übergangsweise ersetzen, beim letzten Mal fehlten über zehn Lehrer. Die Stundenpläne würden nun an die neue Situation angepasst und Vertretungsstunden eingeschoben, erläutert der Schulleiter.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Montag erneut Kontakt zum Gymnasium aufgenommen und mitgeteilt, dass für alle schulischen Kontaktpersonen des positiv getesteten Q1-Schülers ein Coronatest angeordnet wurde. Der Abstrich wird am Dienstag, 13. Oktober, auf dem Schulhof genommen. Das Ergebnis dieser Testung werde, so das Gesundheitsamt, nach ein bis zwei Tagen vorliegen. Schüler und Eltern sind am Sonntag auf der Homepage der Schule über die neue Situation aufgeklärt worden.