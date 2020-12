Hemer. Die Zahl der an COVID-19 Erkrankten ist im Märkischen Kreis und auch in Hemer innerhalb eines Tages wieder gestiegen. Fünf positive Testergebnisse verzeichnete das Kreisgesundheitsamt in Hemer. Derzeit sind 58 Hemeraner an Corona erkrankt. Mit ihnen stehen 197 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 143,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Derzeit werden 93 COVID-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt.