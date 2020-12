62 Hemeraner an Covid-19 erkrankt

Hemer. Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 216 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Darunter sind auch zwölf Hemeraner Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind. Somit beträgt die Zahl der Infizierten aktuell 62. 390 Hemeraner haben die Krankheit überstanden, 211 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Derzeit werden 94 Covid-19-Patienten aus dem gesamten Märkischen Kreis stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. 18 Personen davon müssen beatmet werden. Drei Senioren aus Werdohl sind am vergangenen Wochenende gestorben.