65-Hemeraner bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Menden/Hemer. Der Hemeraner prallte gegen einen Baum, nachdem der entgegenkommende Fahrer die Vorfahrt missachtete.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Meierfrankenfeldstraße/Bieberkamp in Menden wurde ein 65-jähriger Hemeraner am Freitag gegen 21.30 Uhr lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war ein Fahrzeug mit zwei Insassen auf der Meierfrankenfeldstraße in Richtung Bieberkamp unterwegs, als der Fahrer an der Kreuzung die Vorfahrt des 65-Jährigen missachtete. Beim darauf folgenden Ausweichmanöver verloren beide Unfallbeteiligten die Kontrolle über ihre Autos und landeten auf einem Grünstreifen. Der Hemeraner prallte vor einen Baum und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 65-Jährigen in eine Unfallklinik. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer