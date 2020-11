Corona 72 Hemeraner an Covid-19 erkrankt

Hemer. 96 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Donnerstag, darunter sind auch elf Hemeraner Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind. In der Felsenmeerstadt gibt es aktuell 72 Infizierte, 338 Menschen haben das Virus überstanden. Es stehen 176 Kontaktpersonen unter Quarantäne. In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung ist eine 79-jährige Iserlohnerin gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4.819 Coronafälle. 3.958 Personen haben das Virus bereits überwunden; 51 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.