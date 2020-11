81-jährige Deilinghoferin bestohlen

Hemer. Den Diebstahl einer Geldbörse meldet die Polizei. Am vergangenen Mittwoch zwischen 11.55 und 12.13 Uhr kaufte eine 81-jährige Deilinghoferin in einer Drogerie an der Elsa-Brandström-Straße ein. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Stofftasche verstaut. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl der Geldbörse fest. Sie ging umgehend zu ihrem Geldinstitut, um die Debitkarten sperren zu lassen. Bei der Überprüfung stellte die Angestellte fest, dass die unbekannten Diebe bereits Geld von den Konten der Geschädigten abgehoben hatten.

Die Polizei fragt nun: Wem sind verdächtige Personen in den Mittagstunden in der Hemeraner Innenstadt aufgefallen? Erneuter Appell der Polizei: Achten Sie aufdie sichere Aufbewahrung ihrer Portemonnaies. Trennen Sie Bargeld, Karten und PIN voneinander. Bleiben Sie Fremden gegenüber misstrauisch und meiden Sie Gedränge.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02372/90990 entgegen.