Hemer. Der Märkische Kreis meldet von gestern auf heute fünf neue Coronainfektionen in Hemer. Damit sind aktuell 82 Hemeraner an Covid-19 erkrankt. 122 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Der Kreis meldet einen weiteren Todesfall. Ein 82-jähriger Lüdenscheider verstarb am Montag in stationärer Behandlung. Er war positiv auf den Coronavirus getestet.