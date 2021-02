8400 Masken für bedürftige Mitbürger in Hemer

Die Feuerwehr hat 8400 Masken in Lüdenscheid abgeholt. In den kommenden zwei Wochen sollen diese an Bedürftige in Hemer verteilt werden.

Hemer. In den kommenden 14 Tagen verteilt die Stadt das Schutzmaterial.

Vier große Kartons mit insgesamt 8400 medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken hat die Feuerwehr Hemer am Freitag in Lüdenscheid abgeholt. Das Land NRW hat diese für bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Verfügung gestellt. Ab dieser Woche erhalten laut Stadt somit gut 800 Personen in Hemer je zehn Masken. Die Verteilung wird bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen.

Verteilung funktioniert mit der Hilfe des Ehrenamtes

Im Zuge der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 19. Januar 2021 wurde die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (zum Beispiel OP-Masken oder FFP2-/KN95-Masken) im öffentlichen Personenverkehr und in Geschäften eingeführt. Weil finanzielle Möglichkeiten die Chance einer Infektion nicht bestimmen dürften, so die Landesregierung in ihrer Mitteilung, sollen die Masken Sozialhilfeempfängern, Empfängern von Grundsicherung und Asylbewerbern zur Verfügung gestellt werden.

Bürgermeister Christian Schweitzer begrüßt diese Entscheidung: „Sozial schwächer gestellte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind auf diese solidarische Unterstützung angewiesen.“ Deshalb habe sich die Stadt Hemer seit der Ankündigung der Maskenlieferung vor rund zwei Wochen kurzfristig ein Konzept überlegt. Die Verteilung der Masken stelle für die Stadtverwaltung eine Herausforderung dar. Schließlich gilt es, Massenansammlungen zu vermeiden. „Aber dank der einmal mehr tatkräftigen Unterstützung von freiwilligen Helfern und durch engagierte Fachdienste werden wir 8400 Masken innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen verteilt haben“, so Schweitzer weiter.

Geflüchtete erhalten Maskenvon Stadt-Mitarbeitern

Dementsprechend werden die Masken für Sozialhilfeempfänger (nach SGB XII) in Hemer direkt an die Haushalte verteilt und in Briefkästen eingeworfen. „Um die Zustellung so effizient wie möglich umzusetzen, haben wir Zustellbezirke im Stadtgebiet festgelegt, die bestenfalls gleichzeitig abgefahren werden“, gibt Schweitzer Einblick in die städtischen Bemühungen. Den aktuell in Hemer verteilt lebenden Geflüchteten werden die Masken ebenfalls von städtischen Mitarbeitern zugestellt.

Empfänger von Grundsicherung (nach SGB II) erhalten vom Bund entsprechende Berechtigungsscheine. Kunden des Jobcenters erhalten dazu weitere Informationen über die Landes- beziehungsweise Bundesebene. Bürgerinnen und Bürger, die sich über die genannten Empfängerkreise hinaus in einer Notlage befinden, können sich bei der Stadt Hemer (Laura Döring unter 02372/551-195, l.doering@hemer.de) melden. Die Stadt Hemer hofft, nach Abschluss der vorrangigen Verteilung überzählige Maskenkontingente anbieten zu können.