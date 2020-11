86 Menschen an Covid-19 erkrankt

Hemer. Die Coronazahlen im Märkischen Kreis und auch in Hemer steigen weiter an. Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 287 neue positive Labornachweise. In der Felsenmeerstadt sind aktuell 86 Personen an Covid-19 erkrankt. Über das Wochenende sind 29 neue Fälle hinzugekommen. 109 haben das Virus überstanden und sind wieder gesund. 108 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Ein Mensch in Hemer ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2471 Coronafälle. 1478 Personen haben das Virus bereits überwunden. Insgesamt 35 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Alter der zurzeit akut ansteckenden Personen beträgt durchschnittlich etwa 40 Jahre.