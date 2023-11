90-Jährige sagt: „Die schönste Zeit war in Hemer“

Hemer Edeltraud Schilke wurde in Dortmund geboren. In Hemer hat sie am Donnerstag ihren 90. Geburtstag mit ihrer Familie gefeiert.

Das Leben von Edeltraud Schilke könnte man eigentlich in zwei Abschnitte aufteilen. Bis 1968 lebte sie in Dortmund, war beim Autohaus Hülpert die „beste Lackiererin vor Ort“, wie es Sohn Holger Schilke beschreibt. Dann kam die Zeit in Hemer, wo sie und ihr 2021 verstorbener Mann Gerhard Schilke mit offenen Armen empfangen wurden. Seit 1969 ist sie Mitglied im BSV Hemer und fühlt sich in der Schützenfamilie wohl. Den Titel der Königin neben Schützenkönig Helmut Tuchel hatte sie 1986/87 inne. Ihr Mann, ein erfolgreicher Sportschütze, bestieg dann 1989 den Thron des BSV Hemer.

In die Felsenmeerstadt gezogen hatte es das Ehepaar mit Blick auf die Zukunft der Kinder. Der gelernte Fernmeldetechniker Gerhard Schilke arbeitete damals im Bergbau und wollte nicht, dass seine beiden Kindern Holger und Horst Schilke ebenfalls in diesem Arbeitsbereich landen. Zu dieser Zeit befand sich Dortmund mitten im Strukturwandel.

Fast immer zu Fuß unterwegs

Edeltraud Schilke fand in der Lungenklinik eine Anstellung als Stationsgehilfin. Auch nach der Rente im Jahr 1993 besteht die Verbindung mit dem Krankenhaus. Regelmäßig ist sie bei den Ehemaligentreffen, und auch mal für ein Mittagessen besucht sie die Kantine. Das alles macht sie zu Fuß – weiterhin auch die Einkäufe in der Stadt. „Den Führerschein habe ich nie gemacht“, sagt sie. Ohne Auto ist sie gut ausgekommen.

Ein Zeichen für die Verbundenheit mit den Schützen ist auch der Bereich mit den zahlreichen Pokalen, Plaketten und Urkunden. Diese hat Gerhard Schilke in seiner Zeit als Sportschütze gesammelt. Mit den Glückwünschen der Stadt hat sie nun auch etwas vorzuweisen. „Jetzt habe ich auch eine Urkunde“, scherzt sie. 69 Jahren waren die beiden verheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder und vier Enkelkinder entstanden.

Und mit diesen hat Edeltraut Schilke noch etwas vor. „Ich würde noch gerne mit meiner Enkeltochter in den Urlaub fahren“, sagt sie. Nach Greetsiel an der Nordsee soll es gehen.

