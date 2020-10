90 Jahre lang mit dem Haus der Großeltern verbunden

Westig. Edith Grote feiert ihren Ehrentag im kleineren Kreis. Westigerin hat schon früh im Leben Verantwortung übernommen.

Es ist heutzutage schon selten, wenn eine Person im gleichen Haus den ersten und den 90. Geburtstag feiern kann. Edith Grote ist ihrem Heim bis auf wenige Ausnahmen immer treu geblieben. Am Freitag feierte sie im kleineren Kreis und mit ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. Nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr soziales Bewusstsein hat sie in ihrem bewegen Leben begleitet.

Denn schon früh musste die Westigerin Verantwortung übernehmen. Mit 14 – sie absolviert gerade eine Lehre als ländliche Hauswirtschafterin – muss sie sich um die Großeltern kümmern. Ihr Vater ist im Krieg und später in russischer Kriegsgefangenschaft, ihre Mutter ist mit der Pflege im eigenen Elternhaus beschäftigt. Ihre Großmutter hat mit einer Demenz zu kämpfen, ihr Großvater ist im Ersten Weltkrieg an der Hand verletzt worden, weswegen er diese nicht mehr bewegen kann. Zwischendrin ist die junge Edith Grote, die sich um alles kümmern muss. „Ich war immer der Liebling meiner Großeltern“, sagt die heute 90-Jährige.

Guter Kontakt zu den anderen „Taubenfrauen“

Das ist auch der Grund, warum sie nach ihrem Tod der damals 19-jährigen Edith Grote das Haus vererben. Allerdings gibt es Schwierigkeiten. In der Nachkriegszeit ist Wohnraum knapp, das Erbe wird angefochten, da sie nicht volljährig ist. Damit das mehrere Jahrhunderte alte Haus, was seit 1902 im Besitz der Familie ist, weiter dort bleibt, heiratet sie ihren damals 21-Jährigen Mann. Bis heute leben mehrere Parteien in dem Haus. Früher waren bis zu fünf Familien dort untergebracht, nun wohnt Edith Grote unten und ihre Tochter Christina Grote-Batsch mit ihrem Mann oben im Haus. Zwei Söhne und eine Tochter hat Edith Grote aufgezogen. Heute hat sie fünf Enkelkinder und sieben Ur-Enkelkinder.

Nach dem Krieg führt sie die Wäscherei der Mutter 28 Jahre lang fort. Danach arbeitet sie 15 Jahre als Pflegehelferin in der Hans-Prinzhorn-Klinik. „Im Sommer habe ich die Patienten auf die Wiese eingeladen. Das würde heute, glaube ich, gar nicht mehr gehen“, erinnert sie sich. Einen guten Kontakt hat die auch zu den „Taubenfrauen“. So nennen sich die Frauen der Taubenzüchter. „Oft gab es dann mittags kaltes Essen, damit man schnell zu den Tauben konnte, die in den Taubenschlag zurückgekommen sind.“