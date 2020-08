Hemer. Rund 9300 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am vergangenen Samstag gegen 15.20 Uhr an der Hönnetalstraße. In Höhe Hausnummer 77 befindet sich eine Querungshilfe für Fußgänger. Da ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte, warteten dort zwei Autofahrer, die mit ihren Pkw Richtung Deilinghofen unterwegs waren. Ein dritter Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm wartenden Pkw auf, der dadurch auf das vorderste Fahrzeug geschoben wurde.

Nach dem Verkehrsunfall klagte ein Autofahrer über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Eine Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, da sie unter Kreislaufproblemen litt. Sie konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers wurden der Airbag ausgelöst und die Fahrzeugfront stark beschädigt. Das Fahrzeug in der Mitte hatte entsprechende Schäden am Fahrzeugheck und leichte Schäden an der Fahrzeugfront. Das vordere Fahrzeug wies nur leichte Beschädigungen an dem hinteren Stoßfänger auf. Verletzt wurde niemand.