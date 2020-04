Seit rund einem Monat hat sich die Arbeit von Frank Plett deutlich geändert. Er ist seit zehn Jahren im Sicherheitsdienst des Edeka-Markts am Hademareplatz angestellt, achtet auf die Sicherheit und auf Ladendiebstähle im Geschäft in der Stadtmitte. Nun steht er Tag für Tag am Eingang der Filiale und weist die Kunden auf die seit der Corona-Krise eingeführten Regeln hin. Konfliktfrei ist sein Job in diesen Tagen nicht.

„98 Prozent der Kunden sind vernünftig“, erklärt der große Mann am Eingang des Ladens. Bei den restlichen zwei Prozent gebe es Komplikationen. Die Kunden zeigen sich nicht einsichtig und bestehen darauf, ihren Einkauf wie vor der Corona-Krise zu erledigen. Um auch die Kunden zählen zu können und damit die Abstände eingehalten werden, muss jeder den Vollsortimenter mit einem Einkaufswagen betreten. Eine Maßnahme, die nicht von jedem akzeptiert wird. „Die fangen an rumzumurren. Im Endeffekt müssen sie dann aber doch den Wagen nehmen“, erklärt Frank Plett.

Diskussionen sind aber nicht das einzige, auf die sich der Sicherheitsmann einlassen muss. Ein Senior wird gegenüber Plett fast schon handgreiflich. „Da meinte einer, die Fäuste erheben zu müssen“, berichtet der Sicherheitsmann. Dafür musste der Kunde auch den Laden verlassen. Manche Kunden werden laut und schimpfen, manche pfeifen auf die richtige Distanz und kommen ihm zu nahe – in Zeiten der Corona-Krise auch ein Gesundheitsrisiko.

Vor allem die älteren Kunden zeigen sich, so Plett, vielfältig uneinsichtig. „Da habe ich schon mal gehört: Ich habe Stalingrad überlebt, da überlebe ich das auch noch“, erinnert er sich. Eine unpassende Aussage, wie der Sicherheitsmann denkt. Besonders in den ersten zwei Wochen der Corona-Beschränkungen musste Frank Plett viel diskutieren.

Ein „dickes Fell“ nach 30 Jahren im Sicherheitsdienst

Wie er den unfreundlichen Kunden entgegentritt: „Lächeln hilft. Man muss freundlich und sachlich bleiben“, sagt er. Seit 30 Jahren ist er als Sicherheitskraft unterwegs. „Da bekommt man ein dickes Fell“, erklärt Plett. Vor seiner Anstellung bei Edeka hat er viel bei Konzerten und anderen Veranstaltungen für die Sicherheit gesorgt. „Es steht und fällt alles mit der Vernunft der Leute“, sagt er zu den Entwicklungen der Corona-Krise.

Laut Stadt muss zwar jeder Supermarkt für die Einhaltung der Abstände sorgen. Wie er das regelt, sei aber jedem selbst überlassen. Marktleiter Frank Grebenstein fühlt sich dennoch gezwungen, das Sicherheitspersonal an den Eingang zu stellen – auch wenn es im Geschäft ruhig ist. „Viel Wahl hatten wir nicht. Es gibt ja mehrere Ordnungsamt-Mitarbeiter. Und jeder sieht die Einhaltung der Regeln anders“, erzählt Frank Grebenstein seine Sicht der Dinge.

Das Sicherheitspersonal fehlt ihm im Markt. „Da fallen mir zwei Vollzeitkräfte weg“, sagt Grebenstein. In Schichtarbeit stehen Frank Plett und sein Kollege vor dem Eingang und können sich um ihre eigentlichen Aufgaben nicht kümmern – Ladendiebe erwischen, das Kameramaterial sichten, im Markt für Ordnung sorgen. Die Aktivitäten der Sicherheitskräfte übernehmen dann andere Mitarbeiter.

Für die Belegschaft sei die Corona-Krise eh schon ein Gesundheitsrisiko, beschreibt es Marktleiter Frank Grebenstein: „Viele nehmen die Sache nicht ernst.“ Er hat schon davon gehört, dass Mitarbeiter im Markt – absichtlich wie unabsichtlich – angehustet worden sind. „Wenn wir sehen, dass jemand das absichtlich macht, dann gibt es Hausverbot“, erklärt Frank Grebenstein.

Nach der Einführung der Maskenpflicht am gestrigen Montag wird Sicherheitsmann Frank Plett sicherlich noch mehr mit einigen Kunden diskutieren müssen. Mund und Nase müssen nun mit einem Mundschutz, einem Schal oder Tuch bedeckt sein, wenn ein Kunde einkaufen gehen möchte.