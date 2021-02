Autobahn A46-Bau in Hemer erhält Negativ-Auszeichnung vom BUND

Hemer/Menden. Der Lückenschluss wird als eines von zwölf der deutschlandweit unnötigsten Fernstraßen-Projekte bezeichnet.

Mit dem Titel „Desaster im Dutzend“ hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) deutschlandweit zwölf Fernstraßenbauprojekte beschrieben. Darunter sind Bauprojekte in Bayern und Berlin, aber auch der Lückenschluss der A46 ist dabei. Unter der Überschrift „A46: Das Millionengrab im Sauerland“ kritisieren die Naturschützer die aus ihrer Sicht unnötige Maßnahme von Straßen NRW.

„Die A 46 ist das Gegenteil von einem guten Wein. Vor über 50 Jahren wurde die Autobahn geplant, aber statt zu reifen, ist sie heute vor allem unnütz und teuer“, heißt es auf der Seite der Bundesgeschäftsstelle des BUND. In den Gemeinden vor Ort wachse bereits Widerstand gegen das Bauprojekt A 46. „Einige Ortschaften werden durch den Neubau zusätzlich mit Lärm und Smog belastet. Hinzu kommt, dass die Autobahn durch Naturschutz- und Naherholungsgebiete laufen soll. Trotzdem redet die zuständige Behörde den Bau schön – und geht dabei intransparent vor“, wie es in der Begründung heißt.

Mehr als 50 Jahre in der Planung

In der Beschreibung des Projektrd erklärt der BUND weiter: „Diese extrem teure Autobahn durch das Sauerland, vor über 50 Jahren geplant, um das östliche Ruhrgebiet zu entlasten, hat heute keinen verkehrspolitischen Nutzen mehr“. Dafür zerstöre das Projekt aber eine „ökologisch höchst wertvolle und natürliche Landschaft mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten“. Der Bedarf für den überregionalen Verkehr für das östliche Ruhrgebiet sei schon durch den Ausbau der A 1 und der A 44 abgedeckt. „Um die regionalen Pendlerströme besser abzufangen, braucht es statt der teuersten Ortsumfahrung Deutschlands kleinere Ausbauten im Bestand, innerstädtische Verbesserungen und eine Stärkung des regionalen Bahnverkehrs“, so der BUND in der Beschreibung.

Auch auf die Kosten von, so der BUND, rund 610 Millionen Euro gehen die Naturschützer ein. „Mit Kosten von rund 60 Millionen Euro pro Kilometer dürfte die A 46 zwischen Hemer und Menden die vermutlich teuerste Ortsumgehung Deutschlands sein“, erklärt der BUND. Der Bau wirke sich gerade einmal auf zwei Straßen positiv aus. Alle anderen Straßen in der Region würden kaum oder gar nicht entlastet.

Dafür zerstöre die A 46 wertvolle Schutz- und Naherholungsgebiete – unter anderem nennt der BUND die Gebiete Luerwald und Ruhrtal. „In dem bisher unzerschnittenen Waldgebiet zwischen Hemer und Menden mit der Waldemei sind über 40 Rote-Liste-Wirbeltierarten, darunter Baummarder, Uhu und Schwarzstorch, beheimatet. Der Streckenverlauf der A 46/B 7n ist nur knapp 100 Meter von den Teichen der Oeseaue entfernt. Auch diese sind wegen ihrer beeindruckenden Artenvielfalt besonders schützenswert. Mit z. B. 50 nachgewiesenen Libellenarten hält die Oeseaue den Libellenartendiversitätsrekord in NRW“, erklären die Naturschützer.

Der BUND nennt auch Zahlen des Landes NRW. Demnach steigen mit der Autobahn die gefahrenen Kilometer in der Region um 17 Prozent an. „Nach den offiziellen Unterlagen des Bundesverkehrswegeplans erhöhen sich die CO2-Emissionen“, so der BUND.

Als Alternativlösung setzt der BUND auf eine Reduzierung des vorhandenen Verkehrs und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Der ÖPNV müsse ebenso massiv ausgebaut werden wie die Infrastruktur für den Radverkehr. Es brauche unter anderen eine engere Taktung bestehender Verbindungen, beispielsweise durch den Ausbau der oberen Ruhrtalbahn sowie zusätzliche Strecken von Letmathe über Iserlohn, Hemer und Menden (Sauerland) nach Fröndenberg, wie möglicherweise die Reaktivierung der Oesetalbahn. Die vom BUND vorgeschlagene regionale Netzlösung verlange innerörtliche Verbesserungen und zeige eine Alternative auf, die weiter entwickelt werden sollte.

Straßen NRW sieht in der Region keine Verkehrswende

Naturgemäß sieht der Landesbetrieb Straßen NRW das anders. Wie es im Newsletter des Straßenprojekts heißt, verspricht sich Straßen NRW durch den A46-Anschluss unter anderem eine Entlastung der Verkehre durch und nach Hemer. Die Verkehrsuntersuchung für die 46sieben-Variante zeige, so eine Pressemitteilung des Landesbetriebs, dass die B7 südlich von Hemer um 10.000 Fahrzeuge pro Tag entlastet würde, bei der nördlich verlaufenden L680 (Bräukerweg) würde der Verkehr laut dem Gutachten um 9000 Fahrzeuge entlastet. Zusätzlich ziehe die Maßnahme auch weiträumigen Verkehr an, der derzeit über Umwege die Region umfährt. Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens werden von BUND und GigA46 angezweifelt.

Von einem Umschwenken der Verkehre auf den Öffentlichen Nahverkehr geht der von Straßen NRW beauftragte Verkehrsgutachter Friedhelm Kossmann auch nicht aus: „Eine Stärkung der Bahn im Raum Hemer/Menden und Neheim wird es kurzfristig auch nicht geben, weil es hier weder Bahn noch Gleise gibt“, so Kossmann.

Der Landesbetrieb lädt unterschiedliche Vertreter von Interessensgruppen am Dienstag, 16. Februar, wieder zu einem Dialogforum ein. Neben den beteiligten Kommunen Hemer, Iserlohn, Menden, Wickede und Arnsberg wird auch Fröndenberg mit eingebunden, da sich ein Teil des Untersuchungsraumes auch innerhalb der Ruhrstadt befindet. Thema der Videokonferenz sind die Untersuchungen der faunistischen Kartierer.