In speziellen Chemikalienschutzanzügen sind die Einsatzkräfte im Gebäude in Hemer vorgegangen.

Feuerwehr ABC-Alarm in Hemer: Bilder vom nächtlichen Feuerwehreinsatz

Hemer. Die Feuerwehr Hemer wurde zu einem Großeinsatz gerufen, weil in einem Industriebetrieb Salzsäure ausgetreten war. Hier die Bilder vom Einsatz.

Die Feuerwehr Hemer war in der Nacht zu Donnerstag in der Becke im Großeinsatz. In einem Industriebetrieb ist Salzsäure ausgetreten und hatte sich auf einer Fläche von 40 Quadratmetern im Keller ausgebreitet. Mit drei Trupps in speziellen Chemikalienschutzanzügen (CSA) ging die Feuerwehr dann im Gebäude vor. Neben Messungen verhinderten die Einsatzkräfte weiteres Austreten der Flüssigkeit. Die Bilder vom Einsatz:

Chemieunfall in der Becke in Hemer löst ABC-Großeinsatz aus Chemieunfall in der Becke in Hemer löst ABC-Großeinsatz aus Die Feuerwehr Hemer war in der Nacht zu Donnerstag in der Becke im Großeinsatz. In einem Industriebetrieb ist Salzsäure ausgetreten. Foto: Dennis Echtermann

