Abfuhr erst in zwei Wochen

Hemer. Unter Schnee und Eis verborgen liegt mancherorts der Sperrmüllberge auf Gehwegen und am Fahrbahnrand. Das könnte zum Problem werden, denn zwei Wochen lang soll der Müll dort noch bleiben. Die Stadt Hemer teilt mit, dass die Sperrgutabfuhr der Firma Lobbe in dieser Woche witterungsbedingt ausfallen muss. Bereits angemeldete Abfuhrtermine werden in der Woche vom 22. bis 26. Februar abgefahren. „Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise für den 9. Februar eine Abfuhr angemeldet haben, werden mit einer Abholung des Sperrmülls am Dienstag, 23. Februar, rechnen können“, so die Stadt.

Verzögerungen auchbei den Mülltonnen

Hinsichtlich der übrigen Abfalltermine (gelbe, graue, blaue Tonne) kann es bei witterungsbedingter schlechter Erreichbarkeit von Grundstücken dazu kommen, dass Abfallbehälter einige Tage später geleert werden. Einige Revier sind nicht angefahren worden. Die Stadt Hemer bittet um Verständnis.