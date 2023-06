Abiturientia 1983 des Woeste-Gymnasiums feiert Wiedersehen

Hemer. Nach 40 Jahren feierte die Abiturientia des Woeste-Gymnasiums Hemer Wiedersehen und erinnerte sich auch an einen besonderen Abisturm.

Ein fröhliches Wiedersehen nach 40 Jahren feierte die Abiturientia 1983 des Woeste-Gymnasiums Hemer. Zuletzt hatten sich die Ehemaligen vor zehn Jahren im Waldhaus Riemke getroffen, das schon zu einem traditionellen Treffpunkt für die Stufentreffen geworden war.

+++ Meistgelesen: Hemeraner empört: Facharbeiter trotz Duldung abgeschoben +++

Da das Waldhaus für Feiern nicht mehr zur Verfügung steht, wurde diesmal der Campus Garden ausgewählt. Vor allem die weit angereisten Teilnehmer konnten so von den Übernachtungsmöglichkeiten in direkter Nähe profitieren.

Anreise aus Neuseeland

Von den einst 80 Abiturienten konnte das Orga-Team 69 Adressen ausfindig machen. Mit 44 Teilnehmern wurde die erhoffte Resonanz erzielt. Die weiteste Anreise hatte dabei ein Mitschüler aus Neuseeland. Aber auch aus Hamburg und München kamen die Ex-Pennäler nach Hemer. Hier wurde zunächst eine Führung durch den Sauerlandpark angeboten, den einige noch gar nicht oder zuletzt als Landesgartenschau gesehen hatten. Im Campus Garden in Iserlohn folgte die große Wiedersehensfeier.

+++ Lesen Sie auch: Friseursalon blickt in Hemer auf 100-jährige Geschichte +++

Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit wurden durch eine Fotoshow, alte Klassenbücher und Berichte geweckt. Der Jahrgang brachte damals erstmals eine 1,1 als Bestnote hervor, wobei 1er-Schnitte heute häufig sind. Legendär war auch der Abisturm mit Hühnerfarm im Innenhof und Festzug durch die Stadt. So hatte sich die Abiturientia viel zu erzählen und feierte bei sommerlichen Temperaturen und Musik aus den 80ern im Biergarten bis in den frühen Morgen. Für viel Spaß und neue Erinnerungsfotos sorgte zudem eine Fotobox.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer