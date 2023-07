Abriss des Autohauses Nolte sorgt in Hemer für Aufsehen

Abrissbagger reißen das Nolte-Autohaus in der Innenstadt von Hemer ab, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Hemer. Nach 65 Jahren verschwindet das Autohaus Nolte aus dem Stadtbild. Der Abriss der Hallen zwischen Hauptstraße und Im Ohl in Höhe der Shell-Tankstelle hat begonnen. 1955 hatte die Familie das Grundstück für die Filiale in Hemer gekauft, 1958 mit dem Bau begonnen. 2011 wurde der Betrieb der Gebrüder Nolte in Iserlohn zentriert, Carichic fand in den Hemeraner Hallen bis 2022 eine Bleibe.

Neubau für Wohnen und Tagespflege

Nach dem Abriss wird auf der rund 1200 Quadratmeter großen Fläche bis Herbst 2024 das Fritzi-Friedburg-Haus entstehen (wir berichteten). Im Erdgeschoss wird eine Tagespflege mit 18 Plätzen angeboten. Die Goldbäckerei Grote wird ein Café eröffnen. Im Obergeschoss ist eine Senioren-WG mit zwölf Einzelappartements und Palliativ-Care-Pflege geplant. Im zweiten Obergeschoss werden fünf barrierearme Mietwohnungen entstehen.

