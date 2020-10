Corona Abstriche erst am zwölften Quarantänetag

Hemer. In Hemer registriert das Gesundheitsamt drei Neuerkrankungen, die Gesamtzahl bleibt mit 14 konstant.

Die erste Herbstferienwoche in Quarantäne und voller Unsicherheit mussten 130 Schüler und Lehrer der Europaschule am Friedenspark verbringen. Erst am Montag sind bei ihnen Abstriche erfolgt, obwohl sie noch vor den Ferien als Kontaktpersonen eingestuft worden waren.

Am 7. und 8. Oktober waren zwei Lehrer der Gesamtschule positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin wurden eine Lerngruppe und mehrere Klassen unter häusliche Quarantäne gestellt. Bis zu ihrem Coronatest mussten die möglichen Kontaktpersonen zwölf Tage lang warten. Die Quarantänezeit ist allerdings unabhängig von einem negativen Testergebnis und endet erst nach dem vom Gesundheitsamt vorgegeben Datum.

Auf dem Parkplatz am Sauerlandpark nahm das Gesundheitsamt an einer mobilen Teststation die Abstriche vor. Einige Schüler sind nicht zum Test erschienen. Mit den Testergebnissen wird heute gerechnet. Ohnehin endet dann für Schüler und Lehrer die 14-tägige Quarantänezeit, es sei denn bei Einzelnen gibt es einen positiven Befund.

Inzidenzwert im Kreissteigt weiter

Für Hemer vermeldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises aktuell drei neue Fälle. Da drei Hemeraner mittlerweile genesen sind, bleibt die Zahl der Erkrankten mit 14 konstant. Der Wert im Kreis steigt allerdings weiter. Das Gesundheitsamt meldet seit Montag 31 neue labor-technisch nachgewiesene Coronainfektionen. In den letzten sieben Tagen haben sich statistisch gesehen 42,7 Personen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Dreizehn Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.