Abstriche von 130 Schülern und Lehrern

Hemer. In der Corona-Gefährdungsstufe 1 gelten neue Regeln. Eine vorgezogene Sperrstunde gibt es in Hemer zunächst nicht.

130 Schüler und Lehrkräfte der Europaschule in Hemer sind am Montag auf Corona getestet worden, die Ergebnisse werden ab Dienstag erwartet. Die Zahl der Infizierten hat sich in Hemer auf 14 reduziert, da drei Genesene aus der Statistik fielen. Neuerkrankte sind über das Wochenende nicht hinzugekommen.

Dafür aber in den anderen Städten des Kreises, in denen es am Wochenende 54 neue Coronanachweise gab. Dadurch bleibt der Inzidenzwert bei 37,5 und damit gilt die erste Gefährdungsstufe. Gemäß den Regelungen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW veröffentlichte der Kreis seine Allgemeinverfügung.

Keine Maskenpflicht inHemers Fußgängerzone

Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1000 Personen sind unzulässig. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen. Anzeigepflichtig sind diese Veranstaltungen nicht (mehr). Bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen gilt die Maskenpflicht auch am Sitz- oder Stehplatz.

Im Allgemeinen gilt die Maskenpflicht im Rahmen der „Gefährdungsstufe 1“ auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. „Jedoch existieren in Hemer diese häufig besuchten Außenbereiche nicht, weshalb die Stadt Hemer genauso wie alle anderen Kommunen im Kreisgebiet auf die weitergehende Maskenpflicht nach Rücksprache mit dem Märkischen Kreis vorerst verzichtet“, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Märkische Kreis hat allerdings festgelegt, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Außenbereichen besteht, in denen regelmäßig eine Unterschreitung des Mindestabstands zu erwarten ist.

Weiterhin wird eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr und ein Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr während der „Gefährdungsstufe 1“ derzeit in Hemer nicht verfolgt. Ab Stufe 2 ist der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen sowie der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 6 Uhr unzulässig.