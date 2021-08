Bildung Acht Azubis starten bei Keuco in Hemer

Auch Keuco begrüßt neue Auszubildende.

Der Start ins Berufsleben ging im August für acht junge Menschen beim Hemeraner Badausstatter Keuco los. Dieses Jahr begann die Ausbildung zwar unter besonderen Umständen, mit Abstandsregelungen und Mund-Nasen-Schutz, aber nicht weniger feierlich. An ihrem ersten Tag bei Keuco gaben Chantal Pertschy aus dem Personalwesen, Lucas Stanojevic und Eric Schramm, Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr, den neuen Auszubildenden nach einer Vorstellungsrunde einen Einblick in das Unternehmen. Sie lernten Personalleiter Thomas Kocot kennen und erhielten anschließend eine spannende Führung durch das Werk in Hemer. Keuco bildet im kaufmännischen und technischen Bereich aus: Nolan Frenzel macht eine Ausbildung zum Industriekaufmann und Mirjam Steinhardt zur Industriekauffrau. Justin Roth, Philipp Jeromin und Andreas Siebert lassen sich als Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden. Oberflächenbeschichter werden Harald Markus Paulus und Serdar Akyol. Die Ausbildung Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung absolviert Petros Rollis.

