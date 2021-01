Acht Millionen Euro für Gymniasum und Realschule

Schulentwicklungsplan zeigt notwendige Investitionen für die Schulen der Felsenmeerstadt auf.

Hemer. Mit weiteren Millionen-Investitionen sollen die Schulen fit für die Zukunft gemacht werden. Vor allem das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium und die Hans-Prinzhorn-Realschule müssen durch Anbauten erweitert werden. Allein dafür rechnet die Stadt mit Investitionen von zusammen rund acht Millionen Euro. Alle acht Grundschulen sind trotz sinkender Schülerzahlen bis 2025 gesichert. Raumbedarf gibt es vor allem in der Woesteschule. Dies sind nur einige Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes. Mitglieder des Schulausschusses hatten in den vergangenen Wochen reichlich Lektüre, umfasst das Gutachten doch 266 Seiten. Am Mittwoch, 20. Januar, (17 Uhr, Altes Casino) wird die Schulentwicklung öffentlich beraten und mit Prioritäten beschlossen.

Bereits 2019 ist das Planungsbüro Thomaßen Consult aus Köln mit der Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Hemer (Primarbereich, Sekundarstufe I sowie Sekundarstufe II) beauftragt worden. Durch Corona konnten die Beratungen mit den Schulleitern erst im Sommer 2020 erfolgen, jetzt soll das Gesamtpaket mit deren Anregungen im Ausschuss und im Rat beschlossen werden.

Für die Grundschulen wird ein weiterer, kontinuierlicher Rückgang der Schülerzahlen prognostiziert. Im Primarbereich ist die Schülerzahl von 1449 im Schuljahr 2010/11 auf aktuell 1335 zurückgegangen. Am Ende des Planungszeitraums 2026/27 liegt die prognostizierte Schülerzahl bei rund 1173 Schülern. Ein Ende des Abwärtstrends scheint aber absehbar. „Es ist davon auszugehen, dass sich die Klassenzahl der Grundschulen sogar leicht erhöht. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse wird aber sinken. Die bisherigen Maßnahmen des Schulträgers führen dazu, dass kein Standort im Bestand gefährdet ist“, so die Gutachter. Die Raumsituation in den einzelnen Schulen sei auf der Basis der prognostizierten Schülerzahlen insgesamt als gut zu bewerten. Dennoch seien Korrekturen in einzelnen Schulen erforderlich, um auf die gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Inklusion, Differenzierung und Betreuung zu reagieren.

Räumlich werden einige Verbesserungen angeregt, hier nur einige Beispiele. So werden zwei Klassenräume der Diesterwegschule mit neuen Möbeln bestückt. An der Ihmerter Schule soll die Trennwand in der Aula erneuert werden. An der Oesetalschule wird der Ausbau des Dachbodens geprüft, aber auch der Zustand der für die Betreuung genutzten Festhalle muss untersucht werden. Nur an der Woesteschule gibt es für die Zweizügigkeit Raumnot. Eine hohe Dringlichkeit haben dort zusätzliche Klassenräume. OGS und Betreuung könnten in Räume der TG Hemer umziehen oder Platz in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule finden. Die Betreuungsgruppe der Wulfertschule ist im JuK und im Schulpavillon beheimatet. Eine Nutzung der alten Villa der Hermann-von-der-Becke-Stiftung soll geprüft werden.

Große Fragen für den Raumbedarf wirft vor allem die Ganztagsbetreuung auf. Insgesamt ist die Zahl der Schüler im OGS-Bereich in Hemer verglichen mit anderen Kommunen relativ niedrig. Aktuell werden lediglich 248 OGS-Plätze bei 1335 Primarschülern benötigt. „Diese niedrige Quote ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in Hemer von allen Grundschulen eine Randstundenbetreuung angeboten wird“, so die Gutachter. Sie rechnen mit einem Anstieg der OGS-Plätze von derzeit 248 auf 317. Sollte ein Rechtsanspruch beschlossen werden, dürfte die Nachfrage steigen. „Eine seriöse Prognose über die Zahl der erforderlichen OGS-Plätze im Fall eines Rechtsanspruchs ist nicht möglich. Insofern wird von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen, bei dem 80 Prozent aller Schüler eines Jahrgangs Anspruch auf einen OGS-Betreuungsplatz erheben. In diesem Fall erhöht sich die Zahl der erforderlichen Betreuungsplätze deutlich auf 938 in rund 40 Gruppen am Ende des Planungszeitraums“, so das Planungsbüro. Das dürfte erhebliche räumliche Auswirkungen haben.

Unsicher ist auch, wie viele Flüchtlingskinder beschult werden. Für Hemer sind im Primarbereich jährlich rund acht Flüchtlinge auf die vier Klassenstufen in allen Grundschulen eingeplant. Im Bereich der Sekundarstufe I verteilen sich auf alle Schulen und sechs Klassenstufen jährlich elf Flüchtlinge. Für die Sekundarstufe II werden jährlich zwei Flüchtlinge berücksichtigt.

Während an den Grundschulen die Kapazitäten weitgehend ausreichen, sind an den weiterführenden Schulen große Investitionen notwendig. „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle weiterführenden Schulen in Hemer nicht existenziell bedroht sind. Die Realschule und das Gymnasium werden jeweils als dreizügige Systeme fortbestehen“, schreiben die Planer. Die Gesamtschule könnte sich bis zum Ende des Planungszeitraums auf bis zu sechs (rechnerisch 5,5) Zügen vergrößern. Im Trend pendelt sich die Gesamtschule bei fünf Zügen ein. „Es ist in diesem Zusammenhang aber zu überlegen, ob ein weiterer Anstieg der Schülerzahlen in der Gesamtschule wünschenswert ist. Potenziell werden dadurch das Gymnasium und insbesondere die Realschule zusätzlich geschwächt“, heißt es im Schulentwicklungsplan.

Am Woeste-Gymnasium reichen die Klassenräume für eine Dreizügigkeit und die Rückkehr zu G9 nicht aus. Spätestens ab 2024 wird es eng. Bis dahin soll ein neuer zweigeschossiger Pavillon mit zehn Klassen errichtet werden. Er soll den bisherigen Pavillon ersetzen. Vier Millionen Euro sollen Abriss und Neubau kosten. Die gleiche Summe wird auch für die Hans-Prinzhorn-Realschule eingeplant. Dort sollen die Klassencontainer verschwinden und durch einen Neubau mit vier Klassen und eventuell einem Selbstlernzentrum ersetzt werden. An der Europaschule am Friedenspark wird die Zahl der Klassenräume als ausreichend bewertet. An der Gesamtschule soll der Schulhof neu gestaltet werden.