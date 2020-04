Acht neue Corona-Infizierte im Märkischen Kreis

Iserlohn/Kreis. Zwei Menschen starben, die Zahl der Gesundeten ist im Vergleich zum Vortag unverändert

Das Gesundheitsamt des Kreises vermerkt acht neue Corona-Infizierte im Vergleich zum Vortag. 781 Personen befinden sich mit Stand Freitag zudem in häuslicher Quarantäne. Es mussten auch zwei weitere Verstorbene registriert werden – ein 80-jähriger Halveraner und ein 76-Jähriger aus Menden. 248 Infizierte gibt es aktuell im Märkischen Kreis. Das Gesundheitsamt meldet außerdem 169 Genesene – ebenso wie bereits am Vortag. In stationärer Behandlung befinden sich 77 Patienten – acht davon außerhalb des Kreises.

Das Durchschnittsalter der nun insgesamt 14 Verstorbenen liegt bei 77 Jahren. Bisher starben neun Männer und fünf Frauen. 205 Personen wurden vom Gesundheitsdienst auf das Coronavirus getestet - 38 am Drive-In in Iserlohn, 17 an der Station in Lüdenscheid. Der mobile Dienst führte 150 Abstriche durch.

Bezogen auf die Städte und Gemeinden teilte der Kreis am Freitag folgende Zahlen mit:



63 Infizierte, 27 Gesunde, 194 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Iserlohn

22 Infizierte, 22 Gesunde und 74 Kontaktpersonen in Hemer

5 Infizierte, 3 Gesunde und 14 Kontaktpersonen in Altena

1 Infizierte, 6 Gesunde und 26 Kontaktpersonen in Balve

11 Infizierte, 16 Gesunde, 27 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Halver

3 Infizierte, 2 Gesunde und 11 Kontaktpersonen in Herscheid

1 Infizierte, 6 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

36 Infizierte, 34 Gesunde, 59 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener in Lüdenscheid

24 Infizierte, 2 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Meinerzhagen

47 Infizierte, 27 Gesunde, 221 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene in Menden

3 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Neuenrade • 22 Infizierte, 14 Gesunde und 66 Kontaktpersonen in Plettenberg

3 Infizierte, 4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen in Schalksmühle

10 Infizierte, 2 Gesunde und 31 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In-Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite gebündelt: www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.