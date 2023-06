Die Sicherheitstage im Sauerlandpark wurden am Samstag eröffnet und boten viel Action. Innenminister Herbert Reul dankte den Einsatzkräften und nahm sich viel Zeit für Gespräche.

Fotostrecke Action bei Sicherheitstagen in Hemer: Die schönsten Fotos

Hemer. Die Sicherheitstage im Sauerlandpark Hemer bieten viel Action. Hier gibt es die schönsten Fotos vom Eröffnungstag am Samstag.

„Helden erleben“ heißt es am 4. und 5. Juni bei den Sicherheitstagen im Sauerlandpark Hemer. Feuerwehr, THW, DRK, DLRG und Rettungshundestaffel zeigen ihr Können und locken Tausende Besucher an. Auch am Sonntag gibt es das volle Programm. Die schönsten Fotos gibt es hier.

