Adventsfenster sollen online sichtbar werden

Hemer. Trotz Corona findet auch in der diesjährigen Adventszeit die Adventsfensteraktion statt – nur ganz anders als bisher. Im Weihnachtspfarrbrief, auf der Website des Pastoralverbunds Hemer ( www.pastoralverbund-hemer.de) und in der Tagespresse teilen die Veranstalter mit, wer die Fenster gestaltet hat. Die Adventsfenster können nicht besucht werden, sind aber auf der Internetseite des Pastoralverbunds sichtbar. Ebenso ist dort ein dazu passender Text oder in manchen Fällen ein kurzes Video zu sehen. Die Aktion startet am kommenden Dienstag, 1. Dezember.