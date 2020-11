Adventskalender mit Liebe bestückt

Ihmert. Große Nachfrage auf die großen Überraschungskisten der evangelischen Gemeinde Ihmert. Wiederholung in 2021 denkbar

Seit 2014 ist Christiane Böhm als Gemeindeschwester in der evangelischen Kirchengemeinde Ihmert tätig, dabei zeigt sie jede Menge Ersatz und hat auch immer wieder tolle neue Ideen. Der Ihmerter Adventskalender war jetzt zum Beispiel wieder ihre Idee, wenngleich sie diese beim Diakonie Werk Ruhr Witten abgeschaut hat. In Witten fällt auch der traditionelle Adventsbasar aufgrund der Corona-Pandemie aus, stattdessen haben sich 24 Gemeindeschwestern dort zusammengetan und einen Adventskalender zusammengestellt.

Ihmerter Kalender startetam heutigen Samstag

Eine klasse Sache dachte sich Christiane Böhm: „Sowas kann Ihmert auch!“ Im Freundes- und Bekanntenkreis hörte sich Christiane Böhm zunächst um, ob sie genug freiwillige Helfer fand. Und der Zuspruch war groß – auch von Menschen, die der Kirche sonst nicht so nahe sind. Es meldeten sich sogar über 24 Interessierte, die mitmachen wollten. In Ihmert auch kein Problem: Somit fängt der Ihmerter Adventskalender bereits am Samstag vor dem ersten Advent an.

Eifrig wurde in den Haushalten gebastelt, genäht, gekocht und vieles mehr. Teilweise weiß Christiane Böhm selbst nicht, was in den insgesamt 27 kleinen Päckchen ist. Bei ihr wurden die Päckchen abgegeben. Mit freiwilligen Helfern verpackte Christiane Böhm dann diese in der Ihmerter Kirche in jeweils 40 große Kartons. Am Ende entstanden 40 Adventskalender mit 27 liebevoll gestalteten Päckchen. Um den Absatz der Adventskalender brauchte sich die Initiatorin keinerlei Gedanken zu machen. Schnell war ein Großteil davon reserviert. Es brauchte kaum Werbung gemacht werden, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda groß war. Viele Familien, die zuvor eines der 27 Päckchen hinzusteuerten, wollten schließlich selbst diesen besonderen Adventskalender zuhause haben.

Die restlichen Adventskalender wurden nach dem Gottesdienst in der Ihmerter Kirche verkauft. Und es hätte durchaus gerne weit mehr als 40 Exemplare geben dürfen. Die Resonanz war auf allen Seiten so gut, dass nichts gegen eine Wiederholung in 2021 spricht. Und nicht nur diejenigen, die sich einen dieser limitierten Adventskalender sicherten, freuen sich. Auch das Zukunfts-Projekt „Kirche im Quartier am Haßberg“ kann sich freuen, fließt der Erlös von dem Verkauf der 25 Euro teuren Adventskalender doch in das Projekt.