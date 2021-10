Lungenklinik Äskulap erstrahlt in neuem Glanz

Hemer. Die Sanierung der Äskulap-Statue ist abgeschlossen. Das Wahrzeichen der Lungenklinik hat einen neuen Platz bekommen.

Die Sanierung der Äskulap-Statue an der Außenfassade der Lungenklinik Hemer wurde nach aufwendigen Arbeiten nun fertig gestellt. „Äskulap erstrahlt in neuem Glanz“ freut sich Rolf Terfloth, der technische Leiter der Lungenklinik, über die gelungene Sanierung der erhabenen Statue. Im Rahmen der großen Neubau- und Umbaumaßnahmen musste die etwa drei Tonnen schwere und vier Meter hohe Sandsteinfigur von der Außenwand des alten Haupthauses entfernt werden.

Im Frühjahr 2021 begannen die Arbeiten zum Wiederaufbau des Klinik-Wahrzeichens. Neben dem neu entstehenden Haupteingang wurde eine frei stehende Betonwand installiert, an der die Statue neu verankert und einbetoniert wurde. Anschließend übernahm ein Steinmetz die fachmännische Restaurierung, bevor die Fugen der fünf Segmente der Steinfigur geschlossen wurden. Schlussendlich kam noch der Fassadenanstreicher ans Werk und verlieh der Äskulap-Statue den finalen Anstrich. Äskulap oder auch Asklepios ist aus der griechischen Mythologie heraus als Gott der ärztlichen und tiermedizinischen Heilkunst bekannt. Die Sandsteinfigur wurde von dem Hemeraner Bildhauer Walter Voß (1900-1977) erschaffen und schmückt schon seit dem Jahr 1930 die Lungenklinik.

Die Arbeiten im Neubau der Lungenklinik schreiten in großen Schritten voran. Die ersten Abschnitte von zwei Stationen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die internen Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

