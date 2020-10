Sundwig. Die evangelische Gemeinde setzt am morgigen Sonntag die Schuhkartonaktion der Kinderkirche von 10.30 bis 11 Uhr in der Christuskirche Sundwig fort. In den Kartons, die die Kinder abholen können, warten Texte, Bastelangebote und Überraschungen. Zudem soll sich im Karton auch ein Link für einen Friedens-Rap befinden.