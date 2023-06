Aktionskreis Pater Beda Hemer: Für diese Zwecke sammeln sie

Hemer. Im Haus Hemer will sich der Aktionskreis Pater Beda jetzt monatlich treffen. Für welche guten Zwecke Aktionen gestartet werden sollen.

Der Aktionskreis Pater Beda ist bemüht auch jetzt, wo der Iserlohner Bismarckturm wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, Geld für den guten Zweck zu sammeln. Da eine Sommeröffnung von April bis September vor Ort nicht möglich ist, wurde nach Alternativen gesucht. Stattdessen wird im Park von Haus Hemer einmal im Monat zum Treffen eingeladen.

Das Treffen am Sonntag erfreute sich dabei größten Zuspruchs, konnte doch auch eine Wandergruppe begrüßt werden. Alle Gäste genossen die Stärkung mit Kaffee und Kuchen sowie Deftigem vom Grill und erfrischenden Getränken bei den heißen Temperaturen. Auch die Schattenplätze unter den Bäumen waren sehr begehrt.

Altkleider werden gesammelt

Neben der monatlichen Bewirtung an Haus Hemer gibt es noch zwei weitere Aktionen, mit denen Geld für Projekte von Pater Beda in Brasilien gesammelt wird. Einerseits wird weiterhin eine Altkleidersammlung am Bringhof in Deilinghofen angeboten und andererseits ist der Aktionskreis bei den Hemeraner Herbsttagen zugegen, um dort frische Waffeln für die sozialen Zwecke zu verkaufen.

Die, regelmäßigen Altpapiersammlung mussten hingegen eingestellt werden. Mit dem Geld aus Hemer, wo der verstorbene Missionar Pater Beda eine Zeit lang lebte, kann die so wichtige Entwicklungsarbeit in und für Brasilien unterstützt werden. Gerne würden die Hemeraner Mitglieder des Aktionskreises die sozialen Projekte noch mehr unterstützen, aber es mangelt an Helfern. Die Helferschar, sei es bei der Sommeröffnung aber auch bei allen anderen Veranstaltungen und Angeboten ist leider gering. Zum nächsten Treffen im Park lädt der Aktionskreis am 23. Juli von 13 bis 17 Uhr ein.

