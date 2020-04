Aktivitäten des Aktionskreises liegen brach

Hemer. Wegen der Corona-Krise liegen die Aktivitäten des Aktionskreis Pater Beda im Moment brach. Die Öffnung des Bismarckturms, die eigentlich für Anfang April geplant war, fällt aus. Zudem ist der Bringhof geschlossen. Dort abgegebene Textilien kann der Aktionskreis also nicht mehr sammeln. „Wir hoffen, dass die Leute die Textilien so lange aufheben, bis die Sachen abgegeben werden können“, sagt Monika Frietschen vom Aktionskreis.

Obwohl Aktivitäten in dieser Zeit in Hemer nicht möglich sind, weist der Aktionskreis Pater Beda auf die Spendensammlung der Organisation hin und auf die Lage der Menschen in Brasilien. „Wir vom Aktionskreis Pater Beda sind recht erschüttert über die Nachrichten, die wir von unseren Partnern und Freunden aus Brasilien erhalten“, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb versuche der Aktionskreis, Sonderspenden für Lebensmittelpakete zu erhalten.

Kein Essen, kein Wasserund kein Strom

Das Coronavirus erreiche Brasilien. Die Partnerinstitutionen des Aktionskreises folgen den Empfehlungen der WHO und schließen für die nächsten drei Wochen. Auch die Schulen und Kindergärten schließen. Für die bedürftigen Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern ist das ein riesiges Problem. Für die Kinder fehle die Betreuung. Die Schulspeisung entfällt. Die Not der Eltern, Geld zu verdienen werde größer. Millionen Menschen arbeiten ohne festen Arbeitsvertrag, erhalten nur einen minimalen Lohn und können es sich nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Nicht zu arbeiten, das bedeutet: Kein Essen, kein Wasser, kein Strom. „Das alles wartet nicht, bis der Virus vorbei ist“, so die Mitteilung.

Der Aktionskreis sammelt nun für sogenannte „Cesta Basica“ (Lebensmittelpakete mit den Grundnahrungsmitteln), die jeweils 30 Euro kosten und an die Familien verteilt werden. Weitere Informationen und die Daten für das Spendenkonto sind unter www.pater-beda.de/corona einzusehen.