Alle wichtigen Infos für die Konzerte im Sauerlandpark Hemer

Hemer. Michael Patrick Kelly, Santiano, Wincent Weiss und Scooter kommen in den Sauerlandpark Hemer. Hier gibt es alle Infos für die Musikfans.

Der Sand des Strandgartens ist schon verschwunden, die Vorbereitungen für die beiden großen Konzertwochenenden laufen auf Hochtouren. Am Samstag gastiert Michael Patrick Kelly (Einlass: 17 Uhr) im Sauerlandpark Hemer, einen Tag später steht Santiano (Einlass: 17 Uhr) auf der Open Air Bühne. Alle Fans von Wincent Weiss fiebern dem 1. September entgegen (Einlass: 18 Uhr), bevor der Park am Samstag, 2. September zum Scooter-Open Air (Einlass: 17 Uhr) einlädt. Hier alle wichtigen Infos für die Fans:

Durchfahrt nach Deilinghofen gesperrt

Die Deilinghofer Straße wird für die Konzerte gesperrt. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Die Deilinghofer Straße wird an allen Veranstaltungstagen von 14 bis ca. 24 Uhr ab der Ostenschlahstraße unterhalb der Einmündung der Nicolai-Gubarew-Straße bis zum Parkplatz Deilinghofen komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt, zwischen 0 und 14 Uhr ist die Durchfahrt nach Deilinghofen ungehindert möglich. Die Urbecker Straße wird an allen Konzerttagen ab der Einmündung „Auf dem Schilk“, aus Richtung Becke kommend, von 14 bis 20 Uhr zur Einbahnstraße. Eine Zufahrt aus Richtung „Real“ ist damit nicht möglich. Die Gegenrichtung ist für den Verkehr freigegeben.

Anreise zum Sauerlandpark Hemer

Michael Patrick Kelly tritt im Sauerlandpark auf. Foto: Shanti Joan Tan / Privat

Anfahrten aus dem Stadtzentrum Hemer (über Hauptstraße/Im Ohl/Bahnhofsstraße): Anfahrtsadresse Navigation: Ostenschlahstraße in 58675 Hemer. Die Ostenschlahstraße kann bis zum Erreichen der Parkbereiche rund um den Eventeingang am Sauerlandpark befahren werden. Dort werden Autofahrer von Parkmitarbeitern eingewiesen (Parkgebühr: 5 Euro). Wer ein Navigationssystem mit Google/Googlemaps nutzt, sollte sich nicht von der Ostenschlahstraße ableiten lassen. Die Nebenstraßen und das gesamte Wohn- und Industriegebiet rund um den Sauerlandpark sind für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Anreise aus dem Hönnetal

Aus dem Hönnetal kommend nutzen Autofahrer die Deilinghofer Straße bis zum Erreichen der Parkbereiche rund um den Eingang Deilinghofen. Von dort aus kann durch den Park zum Eventeingang gegangen werden (keine Extra-Karte nötig) oder entlang der gesperrten Deilinghofer Straße. Eine Durchfahrt zum Eventeingang an der Ostenschlagstraße ist nicht möglich, da die Deilinghofer Straße am Konzerttag von 14 bis 24 Uhr zwischen der Einmündung Nicolai-Gubarew-Straße (unterhalb Ticketshops) und dem Parkplatz Deilinghofen für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. In dieser Zeit ist die Verbindung zwischen Deilinghofen und der Innenstadt/Sundwig nur über die Hönnetalstraße möglich.

Parkplätze rund um den Sauerlandpark

Areal A steht im Bereich des Haupteingangs des Sauerlandparks zur Verfügung und kann über die Ostenschlahstraße angefahren werden. Besucher, die über den Ortsteil Deilinghofen anreisen, nutzen das Parkareal B im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes. Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Verkehrskadetten und Mitarbeiter des Sauerlandparks werden allen ankommenden Gästen Parkflächen am nächstgelegenen Parkeingang zuweisen. Es wird eine Parkgebühr in Höhe von 5 Euro pro Fahrzeug erhoben. Parkplätze für gehandicapte Besucherinnen und Besucher mit entsprechendem Parkausweis (nur aG und Bl) stellt der Sauerlandpark in ausreichender Zahl rund um den Haupteingang zur Verfügung, der an allen Tagen auch als Behinderteneingang vorgesehen ist.

Zugang zum Konzertgelände

Der Sauerlandpark wird bereits an allen Konzerttagen ab 10 Uhr Gäste mit einer Eintrittskarte für die jeweiligen Konzertabende auf das Parkgelände einlassen. Der Zugang ist über den Eingang Deilinghofen, den Eingang auf der Flora-Ebene und aus beiden Parkarealen im Bereich des ehemaligen Hauses der Kirchen möglich. Damit will der Park Konzert-Besucherinnen und -Besuchern die Gelegenheit geben, rechtzeitig anzureisen und die Zeit bis zum Einlass auf das eigentliche Konzertgelände so entspannt wie möglich zu verbringen. Der Zugang in den Open Air-Bereich des Konzertgeländes wird allerdings erst ab 17 Uhr (Wincent Weiss: 18 Uhr) möglich sein. Dazu öffnet der Sauerlandpark einen Eventeingang an der Platanenallee zwischen dem VHS/Musikschulgebäude und dem Gastronomiegebäude. Die Besucher, die sich bereits im Park befinden, werden an einem zweiten Eingang an den Themengärten eingelassen.

Umfangreiche Einlasskontrollen

Wincent Weiss singt im Sauerlandpark Hemer. Foto: Tobias Ernst

Auf dem gesamten Konzertgelände gilt ein grundsätzliches Verbot für Rucksäcke aller Art. Auch alle Taschen, die größer als ein DIN A4-Blatt (21,0 x 29,7 cm), sind verboten. Das gilt auch für Regenschirme und mitgebrachte Speisen- und Getränke. Verboten sind auch Film- und Fotokameras, sowie Aufnahmegeräte. Besucherinnen und Besucher, die aus gesundheitlichen Gründen größere Taschen oder Rucksäcke mit sich führen müssen, werden gebeten sich vorab telefonisch im Ticketshop des Sauerlandparks (Tel.: 02372 - 55 16 16) anzumelden. Sie werden am Veranstaltungstag durch einen gesonderten Eingang eingelassen.

Für alle Gäste, die das Konzertgelände lediglich mit Ticket, Handy, Portemonnaie und Schlüssel betreten, ist eine so genannte -Fastlane- eingerichtet. Gäste, die nicht auf Taschen verzichten möchten, müssen andere Zugänge benutzen und sich auf erheblich längere Wartezeiten einstellen. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es am Sauerlandpark begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten gegen eine Gebühr von 8 Euro. Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes führt der Sauerlandpark intensive Körperkontrollen durch. Auf dem Veranstaltungsgelände werden Regenponchos zum Kauf angeboten.

Bargeldloses Bezahlen an Verkaufsständen

Im Rahmen der Sauerlandpark Open Airs ist bargeldloses Zahlen an allen Snack & Getränkeständen möglich. Für alle, die keine Girokarten oder Kreditkarten haben, bietet der Sauerlandpark eine aufgeladene Wertkarte im Eingangsbereich an, mit der an allen Ständen gezahlt werden kann. Für die Karte erheben wir ein Pfand von 2,50 Euro. Der Karten-Restwert kann nach Konzertende ausgezahlt werden.

Barrierefreie Zugänge

Das Konzertgelände ist barrierefrei zugänglich. Parkplätze für Besucherinnen und Besucher mit Handicap gibt es in ausreichender Anzahl rund um den Kreisverkehr an der Ostenschlahstraße. Der Zugang kann über einen speziellen Eingang erfolgen. Dazu wird um Anmeldung im Ticketshop (Tel.: (0)2372 / 55 16 16) gebeten. Im Park stehen in ausreichender Anzahl Rollstuhlplätze auf einer erhöhten Tribüne neben dem Technik- und Lichtturm (FOH) zur Verfügung. Die Tribüne ist über eine Rampe zu erreichen.

