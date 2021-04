Als Pfarrer die Hemeraner Gemeinde Christkönig mitaufgebaut

Hemer. Der Pfarrer im Ruhestand Friedrich Marx ist im Alter von 97 Jahren in Nieheim verstorben. Sein letzter Besuch in Hemer war im Jahr 2016.

44 Jahre war Pfarrer Friedrich Marx in Hemer zuhause und ist durch diese lange Zeit vielen Hemeranern bekannt. Deshalb verbreitete sich nun die Nachricht über den Tod von Marx auch rasant. Der einstige Pfarrer von Christkönig verstarb am Montag im gesegneten Alter von 97 Jahren in Nieheim, wo er seit 2002 lebte.

26 Jahre als Geistlicher in Christkönig gewirkt

Am 14. November 1923 wurde Friedrich Marx in Henkenbrink (Lügde) geboren. Insgesamt wuchs er mit vier Geschwistern auf. Das Leben in der Großfamilie prägte ihn, ging ihm die Familie doch über alles. Nach der Kriegsgefangenschaft studierte er Theologie in Bonn, München und Paderborn und schlug damit den gleichen Weg wie sein Onkel ein. Zum Priester wurde Marx im Alter von 29 Jahren am 21. März 1953 im Dom zu Paderborn geweiht. Erste Station danach war die Pfarrei Maria Heimsuchung in Dortmund-Bodelschwingh, wo er fünf Jahre lang bis 1958 als Vikar tätig war.

Friedrich Marx war 44 Jahre lang in Hemer zuhause. Zum 50-jährigen Jubiläum der Gemeinde Christkönig im Jahr 2016 hat der Pfarrer im Ruhestand die Felsenmeerstadt zum letzten Mal besucht. Foto: Archivfoto: Annabell Jatzke

Dann kam Marx schließlich in die Felsenmeerstadt. Acht Jahre war er zunächst Vikar in St. Peter und Paul. Und wurde dort in dieser Zeit nach dem Weggang von Pfarrer Karl Schmitz und vor Pfarrer Heinrich Siedhoff für ein Jahr Pfarrverwalter. 1966 wurde Marx als Pfarrvikar in die neue Gemeinde Christkönig berufen und dort zwei Jahre später zum Pfarrer ernannt. In seinen insgesamt 26 Jahren in Christkönig hat der Geistliche für den inneren und äußeren Aufbau der Gemeinde gesorgt. Er zeichnete sich verantwortlich für den Kirchbau und den späteren Anbau des Pfarrheims sowie die Gestaltung des Kirchenraumes.

Außerdem trug er erheblich zum aktiven Gemeindeleben bei. Unter ihm wurde die ganze Gemeinde aufgebaut und Marx sorgte selbst dafür, dass Christkönig eine eigene Gemeinde, unabhängig von St. Peter und Paul, wurde. Jugendarbeit, Seniorenfreizeiten, Fahrten und gesellige Nachmittage waren fester Bestandteil der Arbeit. Dabei war Marx immer ein Seelsorger der alten Schule, der für jeden ein offenes Ohr hatte. Aber er war auch wahrlich ein Mann der Taten. Handwerklich sehr geschickt, packte er gerne hier und da selbst mit an. Ein Pfarrer beim Schnee schüppen? – In Christkönig zu Zeiten von Marx kein außergewöhnliches Bild.

Letzter Besuch in Hemer zum Jubiläum von Christkönig

Zudem verstand Marx es, mit Geld umzugehen, er hielt das Geld der Gemeinde zusammen. Auch er selbst lebte äußerst bescheiden. 1992 wurde er schließlich in den Ruhestand verabschiedet. Die ersten zehn Jahre des Ruhestandes verbrachte er noch in Hemer. Als dann die Schwester erkrankte und ins Altenheim musste, zog er zur Familie nach Nieheim, wo er zuletzt auch im Altenheim wohnte. Der letzte Besuch an seiner alten Wirkungsstätte, wo er sehr viel erreicht hat und vielen in Erinnerung geblieben ist, liegt mittlerweile fast fünf Jahre zurück. Natürlich war Marx 2016 zugegen, als 50 Jahre Christkönig gefeiert wurden. Seine letzte Ruhe findet der Geistliche und Pfarrer im Ruhestand nun im Familiengrab neben seiner Schwester in der Nähe von Höxter. Dort wird am Dienstag im Kreise der Familie die Beerdigung stattfinden. Pastor Dietmar Schulte wird als Vertreter von St. Vitus Hemer an Seelenamt und Beisetzung teilnehmen.