Als Seelsorger immer für die Menschen da

HemerI. Offiziell wurde Pfarrer Thomas Braun am Sonntag in der Ebbergkirche in den Ruhestand verabschiedet.

Ein paar Stühle in der Ebbergkirche blieben am Sonntag bei der Verabschiedung von Pfarrer Thomas Braun leer. Die Angst, sich eventuell mit dem Coronavirus zu infizieren, scheint aktuell bei vielen Menschen groß. Pfarrer Thomas Braun zeigte großes Verständnis für die Entscheidung, freute sich aber über jeden Gast, der bei der Verabschiedung in den Ruhestand dabei war. 32 Jahre lang war er Pfarrer in Hemer (wir berichteten).

Unter den Gästen waren neben der Superintendentin Martina Espelöer auch andere Pfarrer, aber auch Mitglieder des Presbyteriums und der Gemeinde, des Pastoralverbunds Hemer und zum ersten Mal offiziell als Bürgermeister der Stadt Hemer dabei war Christian Schweitzer. „Mehr als drei Jahrzehnte haben Sie die Menschen in unserer Heimatstadt in allen Lebenslagen mit einem bemerkenswerten persönlichen Einsatz als Pfarrer begleitet. Hierfür möchte ich Ihnen ganz persönlich, aber auch im Namen der Verwaltung und des Rates, danken und freue mich, dass Sie auch in Zukunft der Kirche und den Menschen in Hemer erhalten bleiben“, sagte Hemers erster Bürger in der Ebbergkirche.

Superintendentin Martina Espelöer dankte Thomas Braun: „Sie haben sich in der Kirchengemeinde Hemer durch Ihren Dienst der Verkündigung das Vertrauen der Gemeindeglieder erworben – das ist wichtig für den Dienst eines Pfarrers, geht er doch in die Familie, teilt mit ihnen wichtige und einschneidende Situationen in ihrem Leben wie Taufe und Konfirmation, Trauung, Jubiläen und auch Sterben und Tod sowie das ein oder andere gar nicht sichtbare stärkende Wort.“ Immer wieder hätten sich in Brauns Amtszeit Menschen gefunden, die bereit waren, sich zu engagieren und mitzutun. „Das geschah in bezirklichen Zusammenhängen in aller Regel in großer Harmonie, was Sie getragen und gestärkt hat. Das gute Einvernehmen auch mit Haupt- und Nebenamtlichen, war Ihnen wichtig“, sagte die Superintendentin und erinnerte auch die Gemeindestruktur, die sich im Laufe der Jahre verändert hat. Von sechs Pfarrbezirken ging es auf drei; Stadtkirchenarbeit kam als neuer Arbeitsbereich hinzu. Auch in der Stadtmitte Hemers wurden zwei Pfarrbezirke zusammengeführt. Manches haben wir zusammenwachsen lassen – auch wenn es Jahre brauchte, so Martina Espelöer, die die Veränderungen in der Gemeindestruktur bedeutsam und belastend, aber auch als notwendigbezeichnete.

Ein Modell für die Zukunft

„Sie betonen besonders, welch ein Segen die Etablierung der Gemeindeschwestern gewesen ist, die den Pfarrern Entlastung brachten und durch ihr Amt Nähe zu den Gemeindegliedern herstellen konnten. Das ist sicher ein Modell für die Zukunft“, sagte die Superintendentin.

Die langjährigen Presbyterinnen Ursula Stopsack und Barbara Feldhoff waren viele Jahre Wegbegleiterinnen von Pfarrer Braun, und auch sie gaben dem Pfarrer, der im Laufe der Zeit zu einem Freund geworden ist, viele schöne Worte mit auf den Weg. Thomas Braun sei sicher keine TV-Pfarrer-Figur, kein Motorradpastor mit Gitarre, sondern als Gemeindepfarrer ein guter Seelsorger. „Du warst für die Menschen da“, lobten Ursula Stopsack und Barbara Feldhoff und betonten, dass Thomas Braun als Pfarrer stets vertraute Traditionen bewahrt habe, aber dennoch auch offen für Neues gewesen sei. Sie bescheinigten Thomas Braun besonderen Einsatz auch in der Bezirksarbeit und betonen: „Wir werden Dich vermissen und sind froh, dass Du in Hemer bleibst und wir uns nicht aus den Augen verlieren.“