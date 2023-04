Altenaer Straße wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Hemer. Aufgrund eines Arbeitsunfalls an der Altenaer Straße in Hemer muss laut ersten Angaben eine Person von einem Dach gerettet werden.

Die Altenaer Straße in Hemer ist aufgrund eines Feuerwehreinsatzes derzeit (Stand 15.30 Uhr) in Höhe des Indu-Parks gesperrt. Laut ersten Angaben eines Sprechers der Polizei soll es bei Arbeiten an einer PV-Anlage auf einem Dach zu einem Unfall gekommen sein, bei dem sich eine Person an den Händen verletzt hat. Genaueres ist noch nicht bekannt.

+++Lesen Sie auch: Altenheim-Schließung vergrößert Pflege-Notstand in Hemer

Die Feuerwehr muss den Mann wohl mit einer Drehleiter vom Dach holen, auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort, der Mann muss wohl in eine Klinik gefahren werden. Laut ersten Angaben besteht wohl keine Lebensgefahr. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer