An 130 Ständen muntere Schnäppchenjagd gestartet

Hemer. Viele Besucher kommen in den Sauerlandpark, um den zweiten Familientrödelmarkt auf dem Himmelsspiegel zu besuchen.

Auch wenn der zweite Familien-Trödelmarkt im Sauerlandpark Hemer zunächst verschoben wurde, war der Erfolg ungebrochen. Eigentlich hätten am vergangenen Wochenende die Hemeraner Herbsttage stattfinden sollen, da hätten die Bürger den Sonntag für einen Besuch in der Innenstadt genutzt – stattdessen wurde nun über das Trödelmarktgelände rund um den Himmelsspiegel unterhalb des Jübergturms gebummelt.

Kinderkleidung und Spielzeug

Dort warteten an rund 130 Ständen, wegen Corona mit genügend Abstand platziert, allerhand Schnäppchen. Und weil es ein traditioneller Markt von Familien für Familien war, winkte gerade im Bereich Kinderspielzeug und Kinderbekleidung ein großes Angebot. Aber es konnten auch wahre Trödel-Schätze entdeckt werden. Eines gab es allerdings bewusst nicht: Stände mit Neuwaren.

Klein und Groß genossen den Spaziergang über den Platz, der mit Einbahnstraßenregelung, Maskenpflicht und eingeschränkter Personenzahl erfolgte. In Kombination mit einem Besuch der Spielplätze des Parks bot sich so ein Sonntagsvergnügen – nicht nur für Trödelfans, sondern auch für normale Parkbesucher, die mit Tages- und Dauerkarte den Trödelmarkt besuchen konnten. Nicht nur die Parkbesucher freute es, dass ordentlich was los war: Auch Eventleiter Oliver Geselbracht war ganz begeistert. Dafür gab es zwei Gründe. „Es ist sehr positiv, dass sich das Wetter gedreht hat, der Park ist voll“, strahlte Geselbracht und fügte hinzu „Unsere Gäste sind solidarisch und halten sich an die durch Corona notwendigen Regeln.“ Alle guten Dinge sind drei, so dass gegen eine dritte Auflage nichts spricht. Denn auch wenn viele Trödelwaren ihren Besitzer wechselten, die Keller und Dachböden beheimaten noch viele „Schätzchen“.