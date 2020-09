An Violine und Truhenorgel

Hemer. Meike und Isabel Pape haben den Auftakt für das neue kulturelle Format „hörenswert - Kultur am Abend“ der Evangelischen Kirchengemeinde am Freitagabend in der Ebbergkirche gestaltet. Nach der Bedenkzeit durch Gottfried Pielhau zum Thema „Mensch, wo bist Du?“ lud die Gemeinde zur September-Serenade ein.

Im ersten Teil ihres Konzerts spielten die beiden Musikerinnen Werke barocker Meister wie Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Meike Pape an der Truhenorgel und Isabel Pape an der Violine brachten mit hoher Musikalität und runden Klängen die Musikstücke zum Ausdruck. Im zweiten Teil begleitete Meike Pape die Violinistin am Flügel. Die beiden zogen ihre zahlreichen Zuhörer mit Werken aus der Romantik wie zum Beispiel der Romanze in G-Dur von Max Reger in ihren Bann.

Das Musizieren war von klanglichen Farbwechseln und – wie auch schon im ersten Teil – einem exzellenten Zusammenspiel geprägt. Abgerundet wurde der Abend durch die von Isabel Pape für diese September-Serenade eigens verfassten Gedichte und Texte, die Meike Pape vortrug.