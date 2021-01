Angebote des Netzwerks trotz Corona

Hemer. Die neue Angebotsbroschüre des Netzwerkes Familienzentren in Hemer mit Angeboten für das erste Halbjahr 2021 ist erschienen. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern haben die Familienzentren wieder ein breitgefächertes Angebot auf die Beine gestellt, das allen Hemeraner Kindern und deren Familien offensteht.

Online-Elternabendüber kindlichen Trotz

Vieles wird inzwischen auch als Onlineveranstaltung angeboten, zum Beispiel am Dienstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr die Elternveranstaltung: „Trotz – eine Liebeserklärung meines Kindes?“ Zeitgleich entstehen beim Kind Empathie-Entwicklung und kindlicher „Trotz“. Was haben die beiden so unterschiedlichen Entwicklungsfelder miteinander zu tun? An diesem Abend gibt es viele Anregungen zum kindlichen Trotzverhalten und Lösungswege, um Situationen nicht eskalieren zu lassen. Bei dem virtuellen Elternabend gibt es noch wenige freie Plätze, Anmeldungen sind möglich im Familienzentrum Kompass, Städt. KTE Haus Kunterbunt bei Heidrun Brucke, 02372-551-771.

Die Broschüre ist ab sofort in allen Hemeraner Kindertageseinrichtungen, und im Netzwerkbüro im JuK am Park erhältlich.