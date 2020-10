Anmeldung für „Offene Gärten“ 2021 beginnt

Hemer. Der Besuch in den schönsten privaten Gärten der Felsenmeerstadt ist im Rahmen der „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ in diesem Jahr ausgefallen. Im kommenden Jahr soll das Format aber weiter fortgesetzt werden und besonders in den Sommermonaten viele Gartenfans begeistern. Die Sonntagstermine sind: 16. Mai, 13. Juni, 18. Juli, 15. August und 12. September. Der Lichtergarten wird im nächsten Jahr am Samstag, 11. September, von 18 bis 22 Uhr stattfinden.

Die neun Kommunen hoffen auf viele neue Teilnehmer, das Anmeldeverfahren hat begonnen: Unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de kann eine digitale Anmeldung bis Donnerstag, 31. Dezember, erfolgen. Der konventionelle Weg wird aber nicht aufgegeben. Ein PDF zum Ausdrucken wird es weiterhin geben.

Rückfragen beantwortet Eva-Maria-Rittinghaus unter 02372/ 964914 oder per Email an eva.rittinghaus@t-online.de.