Hemer: Anna, Jini und Henne singen für die Erdbebenopfer

Ein spontanes Benefizkonzert für die Erdbebenopfer gab es am Montagabend von Jini Meyer, Anna Fach und Henrik Oberbossel.

Hemer. 2800 Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe: Ein spontanes Konzert mit Jini Meyer, Henrik Oberbossel und Anna Fach brachte diese Summe.

Es waren emotionsgeladene Momente für alle: Für Anna Fach, Jini Meyer und Henrik Oberbossel, die den Eingangsbereich des AF Friseurstudios in ihre kleine „Bühne“ An der Steinert verwandelt hatten, aber auch für die über 100 Gäste, die aus zwei Gründen vorbeigekommen sind: Zum einen freuten sie sich auf die tollen Stimmen, zum anderen wollten sie ein Teil derjenigen sein, die auf diese Weise den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen.

Denen helfen, die es brauchen

Als Anna Fach zum Mikro griff, zitterte ihre Stimme, denn auch ihre Familie ist betroffen. „Unsere Idee ist es, denen zu helfen, wo wir wissen, dass sie wirklich Unterstützung brauchen. Und natürlich sind meine liebe Freunde Jini und Henne sofort dabei“, so die Hemeraner Friseurmeisterin, die selbst eine großartige Stimme hat. „Jeden Morgen sehe ich das Haus, das hinter euch gerade gebaut wird, und ihr könnt euch vorstellen, was mir für Gedanken durch den Kopf gehen“, sagte sie sehr bewegt.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemerr gibt es hier +++

Spendenboxen werden gut gefüllt

Spendenboxen aus Friseureimern standen bereit, und die wurden im Laufe des spontanen Konzertes mit 2800 Euro auch gut gefüllt. Warme Getränke und eine heiße Suppe wurden außerdem gegen eine Spende abgegeben.

Anna Fach hatte im Vorfeld ein sehr intimes Konzert angekündigt, und genau das war es auch. Das Publikum war auf der Straße ganz nah dabei, als die drei musikalisch ihr Herz öffneten und die Gäste mit ihren Darbietungen nicht nur begeisterten, sondern auch tief berührten.

+++ Lesen Sie auch: 10.000 Euro aus Hemer für die Erdbebenopfer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer