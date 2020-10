Ansturm auf Lichtgarten-Tickets, doch nichts geht mehr

Hemer. Bis zum letzten Veranstaltungstag ist der Lichtgarten im Sauerlandpark ausverkauft. Eine Verlängerung ist nicht möglich.

Die Telefone stehen nicht still, auch durch einen Besuch im Ticketshop an der Ostenschlahstraße versuchen noch Familien, Karten für den Herbstlichtgarten im Sauerlandpark zu ergattern, doch nichts geht mehr: Bis einschließlich Sonntag, dem letzten Veranstaltungstag, ist der Lichtgarten ausverkauft! Bei vielen ist jetzt die Enttäuschung groß, denn der Lichtgarten gehört zu den wenigen Veranstaltungen, die in der Corona-Pandemie noch ein wenig Abwechslung in den Alltag brachten.

Am vergangenen Wochenende musste der Sauerlandpark auf das Überschreiten des ersten Corona-Grenzwertes reagieren. Da im Märkischen Kreis die kritische Zahl von 35 Corona-Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wurde, dürfen bei Freiluftveranstaltungen nur noch 1000 Karten verkauft werden. Außerdem wurde eine Maskenpflicht eingeführt. Besitzer einer XXL-Dauerkarte können die Tore weiterhin ohne Sonderticket passieren.

Viele Besucher müssenabgewiesen werden

Bereits am Samstag und Sonntag mussten viele Besucher ohne Ticket abgewiesen werden. Es wurde ein reiner Vorverkauf über das Internet eingeführt. Die Folge: Nach und nach waren die Wochentage ausverkauft, gestern wurden dann auch die letzten Tickets für den Sonntag verkauft. Seither geht nichts mehr. „Wir müssen allen absagen, obwohl das Telefon nicht stillsteht“, bedauert das Team des Ticketshops. Bis zu 20.000 Besucher konnten in den Vorjahren gezählt werden, die neuen Begrenzungen machen diese Zahl im Corona-Jahr unerreichbar.

Der Lichtgarten ist wegen anhaltend schlechten Wetters in vergangenen Jahren schon einmal verlängert worden. Dies wurde auch in Anbetracht der neuen Beschränkungen geprüft. Aus technischen Gründen sei eine Verlängerung diesmal aber nicht machbar, teilt der Sauerlandpark mit. Große Teile der Technik müssen ab Montag für eine Folgenutzung abgebaut werden