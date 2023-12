Antrag: „Blaues Band“ in Hemer soll renoviert werden

Hemer Die SPD fordert die Renovierung des „Blauen Bands“ in Hemer. Welche Schäden es gibt und wieso das Anliegen der Fraktion so wichtig ist.

Zurück in einen „ansehnlichen Zustand“ soll das „Blaue Band“ in Hemer gebracht werden, wenn es nach der SPD geht. In einem Antrag an den Bürgermeister fordert die Fraktion jetzt die Renovierung.

Als Begründung wird genannt, dass das „Blaue Band“, das seit 2010 in Betriebt steht, nicht mehr attraktiv anzusehen sei. „ Es gibt Rostschäden und auch Beschädigungen der Oberfläche. Diese sind zumindest auszubessern. Aber eine vollständige Renovierung wäre eher angezeigt“, heißt es in dem Antrag. Weiter heißt es, dass die Anwohner das „Blaue Band“ „gut und gerne“ annehmen und es auch viel von Kindern genutzt werde.

„Gerade durch dieses kleine Gewässer wird gerade im Hinblick auf den Klimawandel viel erreicht. Der Einwand, dass das „Blaue Band“ zu klein ist und würde keine Auswirkungen auf das Klima haben, muss widersprochen werden. Gerade durch diese klein erscheinenden Wasserflächen, die fließend sind, wird viel zur Kühlung und Befeuchtung der Umgebung erreicht. Es ist unbedingt in einem sehenswerten Zustand zu erhalten und trägt dadurch zur Aktualität der Innenstadt bei. Da gerade zur Eröffnung des neuen Hallenbades zahlreiche Besucher aus den umgebenden Städten nach Hemer kommen werden, sollte das Blaue Band sich in guten Zustand präsentieren“, sagt die Fraktion abschließend.

