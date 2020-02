Archäologin öffnet Fenster in die Historie

Wir schreiben das Jahr 1951. An der Beethovenstraße machen Bauarbeiter einen bedeutenden archäologischen Fund. Bei Kanalarbeiten stoßen sie auf ein altfränkisches Frauengrab. Die Arbeiter reagieren vorbildlich – sie melden den Fund. Das Grab der Frau wird freigelegt. Nicht nur ihr Skelett kommt zutage, sondern auch die Grab-Beigaben – unter anderem eine Perlenkette, eine Gewandspange und eine kleine Goldmünze. Im Felsenmeer-Museum werden die Relikte als Kopie ausgestellt, und der Arbeitskreis „Hönne 2000“ hat die erneute Bewertung durch Professor Dr. Claudia Theune von der Universität in Wien auf den Weg gebracht. Am Montag erreichte die Archäologin Hemer, und im Museum traf sie auf Dr. Eva Cichy vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Außenstelle Olpe. Schnell wird deutlich: Der Arbeitskreis hat alles richtig gemacht, denn beide Archäologinnen sind der Meinung, dass vor allem die Perlenkette und die Goldmünze ganz besondere Funde sind, die eine erneute wissenschaftliche Bewertung rechtfertigen.

Frühe Kontakte insheutige Italien

Im Foyer des Museums an der Hönnetalstraße liegen kleine Kisten auf dem Tisch, die beiden Frauen fangen direkt an zu fachsimpeln und dem nachzugehen, was sie am liebsten tun – nämlich ein Fenster in die Vergangenheit zu öffnen. Ganz genau werden die Grab-Beigaben untersucht. „Wir haben hier Fundstücke aus der Merowingerzeit“, berichtet Dr. Claudia Theune und deutet auf die Kette, die die Frau um den Hals trug. „Hier haben wir Bestandteile aus dem italischen Raum.“ Das bedeute jetzt nicht, dass die Frau aus dem Grab nicht aus der hiesigen Umgebung stamme, sondern vielmehr, dass es bereits – ungefähr 600 nach Christus – Kontakte in das heutige Italien gegeben habe.

Über die sogenannten Altwege sei die Kommunikation erfolgt und die Menschen aus den Alpen in die hiesige Region gelangt, so Dr. Eva Cichy. Das Hönnetal sei aus mehreren Gründen „super spannend“, denn dort gebe es viele Höhlen. „In den Höhlen wurden viele Funde aus vergangenen Zeiten gemacht, die belegen, dass dort Menschen unterwegs waren“, so die Archäologin.

Bei dem im Jahr 1951 entdeckten Grab handele es sich nicht um ein Einzelgrab, so die Wiener Archäologin. „Es ist ein Teil eines Gräberfeldes. Das können 20, aber auch 50 oder 80 Gräber gewesen sein“, vermutet die Expertin. Die Tote aus dem heimischen Raum hatte laut Dr. Theune „durchschnittliche Grab-Ausstattung“ dabei. Laut Eva Cichy sei sie aber nicht ganz arm gewesen, was vor allem die Münze – eine Tremissis – belege. Dabei handelt es sich um eine spätantike Goldmünze des Römischen Reiches und seiner nachfolgenden Epochen.

Im Arbeitskreis Hönne engagieren sich Heimatforscher aus verschiedenen Städten. Sie stellen den Handel und Wandel im Einzugsbereich der Hönne in den Mittelpunkt und erhoffen sich durch Professor Dr. Claudia Theune vor allem neue Erkenntnisse zur Einordnung der besondere Kette. Über einhundert bunte Glas- und Tonperlen und ein Element aus Bernstein sind kunstvoll aneinandergereiht und sieht sehr beeindruckend aus.

Aufarbeitung mit denWiener Studenten

Die Archäologin wird die Funde katalogisieren, fotografieren und mit ihren Wiener Studenten aufarbeiten. „Eine wirklich schöne Kette“, freut sich Dr. Theune, die die Perlenkette allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, als die Frau, die sich beim Juwelier ein neues Schmuckstück gönnt. Sie bewegt sich wie alle anderen Archäologen und ehrenamtliche Heimatforscher in der Vergangenheit, um die weißen Flecken – archäologisch gesehen – mit neuem Wissen über unsere Vorfahren einzufärben.

Robert Gräwe, Lothar Wittmann Burkhard Padberg, Ronald Förster sind alle im Arbeitskreis „Hönne 2000“ aktiv. Sie hoffen, dass Professor Dr. Theune als die Perlenketten-Expertin unter den Archäologen neue Erkenntnisse gewinnen kann, um den außergewöhnlichen Fund neu einzuordnen.

Allgemein strebt der Arbeitskreis der Heimatforscher an, durch das Austauschen und Zusammentragen von Forschungsergebnissen über enge Orts- und Gemeindegrenzen hinweg neues Wissen über den viele bemerkenswerte Gemeinsamkeiten aufweisenden Raum der Hönne zu gewinnen.