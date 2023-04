Ari Ihmert lässt es am 1. Mai mit „Rock im Mai“ krachen

Ihmert. Gute Musik und ein spannendes Programm für Kinder: Die Ari des BSV Ihmert lädt für den 1. Mai wieder zur Veranstaltung „Rock im Mai“ ein.

Pünktlich mit den ersten warmen Mai Sonnenstrahlen wird Ihmert einmal im Jahr zum musikalischen Mittelpunkt des Sauerlands. Seit über 50 Jahren veranstaltet die Ari des BSV Ihmert den Ihmerter Maifrühschoppen, seit fast 20 Jahren unter der neuen Überschrift „Rock im Mai“. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter wieder auf viele Besucher, die Spaß daran haben, am 1. Mai richtig zu feiern. Die Ari arbeitet schon seit gut sechs Monaten an einem reibungslosen Ablauf beim Rock im Mai, und am Tag selbst werden über 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein.

Die Veranstaltung bietet wie immer eine Mischung aus Open-Air-Konzert und Familienfest. Während die großen Gäste guter, handgemachter Musik lauschen, können sich die Kleinen bei unzähligen, kostenlosen Attraktionen vergnügen. Auch in diesem Jahr wollen es die Veranstalter wieder wissen und präsentieren gleich fünf angesagte Bands aus der Region.

Gute, handgemachte Musik auf dem Schulhof

Schon seit 1977 begeistert die Peewee Bluesgang mit ihrer Musik das Publikum. Dem Zuhörer wird ein ehrlicher, kompromissloser Rythm & Blues geboten, in perfekter Darbietung fernab von der Sterilität des Studios und im freundschaftlichen Kontakt zum Publikum. So entsteht bei jedem Auftritt eine Stimmung, die auch den letzten Zuhörer davon überzeugt, dass in Iserlohn der Blues von Herzen kommt, so der Veranstalter.

„Kaiser Franz“ vereint, so der Veranstalter, ehrliche handgemachte Rockmusik mit charmanter raubeiniger Poesie. Ungeschminkt und nach royaler Manier herrschaftlich durchquert der aus dem Ruhrgebiet stammende Singer-Songwriter die Musiklandschaft mit seiner Rockmusik, die mal laut, mal leise, aber vor allem lässig ins Ohr geht.

Auch Kaiser Franz ist wieder dabei. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Eine Reise durch die Jahrzehnte der Rockgeschichte

Mit der Band „Social Club“ erlebt der Zuhörer eine musikalische Reise durch sämtliche Jahrzehnte der Rock-Geschichte, interpretiert von einer Band, die sich mit Fleisch und Blut der Musik verschrieben hat.

„Woodstock“ ist eine Coverband und steht für 40 wilde Jahre des Rock’n’Roll von AC/DC bis ZZ-Top. Die Wurzeln der Band sind in Letmathe und Lüdenscheid. Komplettiert wird das diesjährige Line-up mit Sergio Gelsomino und Band. Der sizilianische Liedermacher und Multiinstrumentalist bringt durch seine Musik die italienische Leidenschaft und Herzblut mit.

Warum man sich weiterentwickeln muss

„Musikalisch haben wir eine gute Mischung. Dieses Jahr haben sogar einen italienischen Liedermacher dabei“, freut sich Jochem Tüshaus. Die Anfänge sahen noch ganz anders aus, da spielte eine Gruppe auf einer Euro-Palette. „Man will sich ja immer weiterentwickeln, einfach auch, weil man die Veranstaltung am Leben erhalten will. Mit einer Band und einem Bierwagen kommt man nicht mehr weit“, so Alexander Tüshaus.

Los geht es am 1. Mai auf dem Ihmerter Schulhof um 11 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Wie in den Vorjahren hofft die Ari auf einen guten Besuch. Mittlerweile kommen die Besucher nicht nur aus Hemer, sondern aus der weiten Region.

