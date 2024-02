Hemer. Der Babywald in Hemer wächst auch dieses Jahr weiter. Am Sonntag, 14. April, findet das Pflanzfest auf dem Gelände am Sauerlandpark statt.

In einer Welt, die von ständigem Wandel und einem geschwächten Ökosystem geprägt ist, suchen viele Eltern nach Möglichkeiten, einen positiven Beitrag für die Zukunft ihrer Kinder zu leisten. Einen Baum zu pflanzen, ist dafür eine besonders bedeutungsvolle und nachhaltige Möglichkeit. Seit vielen Jahren veranstaltet die Heimatzeitung zusammen mit Partnern wie der Stadt, dem Iserlohner Bethanien-Krankenhaus und der Krombacher Brauerei im Frühjahr ein großes Pflanzfest und sorgt dafür, dass der Babywald in Hemer weiter wächst.

Große symbolische Bedeutung

Am Sonntag, 14. April, ist es wieder so weit, und alle Organisatoren freuen sich auf Familien, die auf die seit letztem Jahr bestehende Fläche am Sauerlandpark strömen und ihren ganz persönlichen Baum einpflanzen. Der Baum wird im Laufe der Jahre gemeinsam mit dem Kind wachsen und gedeihen. Er symbolisiert das Leben und die Verbundenheit mit der Natur. Diese symbolische Geste hat für die Familien eine wichtige emotionale Bedeutung und schafft Erinnerungen, die bleiben. In den vergangenen Jahren war es immer ein sehr eindrucksvolles Bild, wenn Eltern, Großeltern, Paten und Geschwisterkinder gemeinsam den Baum gepflanzt haben – und das zum Teil bei wirklich schwierigen Wetterbedingungen. Doch egal, ob Gummistiefel oder Halbschuhe: Es ist die Geste, die zählt – und die bleibt für die Ewigkeit.

Weitere 50 Bäume werden gepflanzt

In diesem Jahr werden weitere 50 Bäume auf dem rund einen Hektar großen Gelände dazukommen. „Wir haben das auf 50 beschränkt, damit wir ein paar Jahre länger etwas von der Fläche als Babywald haben und es auch noch ein bisschen überschaubar bleibt“, erklärt Stadtförster Dirk Basse, der vor der Pflanzaktion mit IKZ-Geschäftsführer Uwe Mattern vor Ort schaute, wie sich das Gelände derzeit präsentiert und welche Vorbereitungen noch für das Pflanzfest getroffen werden müssen.

Bäume kommen aus Soest

Traubeneiche, Winterlinde und Elsbeere sind die Bäume, zwischen denen gewählt werden kann und die dann auf der vorbereiteten Fläche in den Boden gebracht werden. „Wir bringen die Pfähle her, ich besorge die Bäume in der Baumschule Jungermann in Soest“, sagt Dirk Basse. Alle Baumsorten sind unempfindlich und gegen die Klimaveränderungen mit extremer Trockenheit oder aber gewaltigen Stürmen resistent. Auf der jetzigen Fläche können auch in den nächsten zwei Folgejahren Pflanzfeste stattfinden. „Dann haben auch noch die große Fläche in Frönsberg, die wir bisher noch zurückgehalten haben. Deswegen sind die nächsten Jahre gesichert“, freut sich Dirk Basse.

Viel Freude hatte die Familien im vergangenen Jahr beim Pflanzfest im Babywald. © Jana Haase | Jana Haase/Archiv

Die Baumgutscheine können in der Geschäftsstelle des Iserlohner Kreisanzeigers am Theodor-Heuss-Ring 4-6 in Iserlohn erworben werden. Ein Baum kostet 54,90 Euro. In diesem Preis sind neben dem Baum, ein Namensschild, ein Verpflegungsgutschein für Erbsensuppe und Getränke sowie die fachliche Unterstützung beim Pflanzen enthalten. Wer jetzt noch einen Baum reservieren und damit ein bleibendes Andenken schaffen möchte, muss sich sputen, denn eine Vielzahl der Bäume sind bereits verkauft.

„Diese Aktion ist so wichtig, um unsere Hänge wieder zu begrünen. Und was gibt es Schöneres, als einen Baum zu pflanzen, der den Namen des Kindes trägt? Besser kann man doch nicht in der Heimat verwurzelt sein“, sagt Uwe Mattern.