Hemer. 50 Jahre lang hat er gearbeitet, seit 60 Jahren ist er Meister: Helmut von der Heyde hat als Heizungsbauer in Hemer so einiges erlebt.

Es ist eine seltene Ehrung, die nur wenigen vergönnt ist: Helmut von der Heyde aus Hemer ist durch die Handwerkskammer Arnsberg mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet worden. Seit sechs Jahrzehnten hat er den Meisterbrief als Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister in der Tasche. Er hat schon so manche Hemeraner Familie vor kalten Tagen und Nächten in den eigenen vier Wänden bewahrt.

So viele Berufsjahre erreichen nur noch wenige Beschäftigte: 50 Jahre lang hat der Hemeraner gearbeitet. In die Lehre ging er 1952 bei Hans Freiburg in Bredenbruch, damals war er noch keine 14 Jahre alt. Das Material wurde noch mit der Ziehkarre transportiert, gezogen vom Sachs-Motorrad des Chefs, erinnert er sich. Viele Zentralheizungen wurden damals noch mit Koks betrieben. Dann kamen Etagenheizungen vom Küchenofen aus.

Öl- und Gasbrenner mit automatischer Feuerung folgten. Die ersten kamen aus den USA, mussten noch mit einem Trafo für die in Deutschland unterschiedliche Spannung, umgebaut werden und waren so manchem nicht geheuer. Mitte der 50er Jahre stellten auch viele Bäckereien von der Holzfeuerung auf Brenner um. Das bescherte so manche schlaflose Nacht, erinnert sich der Heizungsbauer. Wenn der Brenner wegen des Mehlstaubs nicht ansprang, wurde der Fachmann vor drei Uhr in der Nacht aus dem Bett geklingelt.

Seit 1963 in Westig selbstständig

Nach einigen Berufsjahren bei Pfänder in Iserlohn legte Helmut von der Heyde 1963 seine Meisterprüfung ab und machte sich kurze Zeit später in Westig selbstständig. Damals war er der zweite Heizungsbauer in der Felsenmeerstadt. Entsprechend groß war die Nachfrage, zumal es an technischen Neuerungen nie mangelte. Mit einem Gesellen startete er damals seinen Betrieb, zum Schluss waren es sieben. Aus Platzmangel zog das Unternehmen 1996 in den Corunna-Gewerbepark. 2002 gab Helmut von der Heyde das Unternehmen an seinen Sohn ab. Bereut hat er die Berufswahl nie. „Das selbstständige Arbeiten hat mir immer viel Freude gemacht“, sagt der 87-Jährige.