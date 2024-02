Hemer. „DAS Theater Hemer“ organisierte eine Theateraufführung rund um die beliebteste Biene aller Zeiten und lud sogar auf den Rummelplatz ein.

Das Alte Casino in Hemer war am Wochenende nicht wiederzuerkennen: Schon beim Eintritt überkam die Besucher das freudige Gefühl, ein Teil des Freundeskreises von Biene Maja zu sein. „DAS Theater Hemer“ hatte sich mit dieser Darbietung und einem wunderbaren Unterhaltungsprogramm für Kinder wieder einmal selbst übertroffen. Rund 120 kleine und große Gäste besuchten am Samstag die Veranstaltung – nicht nur die Kinder waren dabei hin und weg.

Bühnenbild mit fantastischer Wirkung

Wenn man bedenkt, dass die Theatergruppe erst kurz zuvor das „Dschungelbuch“ aufgeführt hatte, ist es umso erstaunlicher und beachtenswert, was das Ensemble dieses Mal wieder auf die Beine gestellt hat. Allein das Bühnenbild hatte eine so fantastische Wirkung, dass die Zuschauer in Schwärmen gerieten. „Wir haben das alles selbst gemacht“, verrät Renate Arnold-Gröger vor der Vorstellung, „auch die Kostüme“. Man konnte erahnen, welche Mühe dahintersteckte, und vor allem konnte man sich gar nicht sattsehen.

Aber auch das Rahmenprogramm des Theaterstückes konnte sich sehen lassen. „Wir wollten nicht, dass die Kinder die ganze Zeit einfach nur vor der Bühne sitzen, sondern haben uns diesen Parcours überlegt“, erläutert Renate Arnold-Gröger vom Theaterverein mit einem zufriedenen Blick durch den Saal.

Beim Meet & Greet mit den Darstellern entstanden viele schöne Erinnerungsfotos. © IKZ | Carmen Ahlers

Neben Maja und Willi wuselten etliche andere Bienen, aber natürlich auch Grashüpfer Flip, Mistkäfer Kurt, die Ameisen-Soldaten und die Spinne Thekla durch den Saal, mittendrin waren die aufgeregten Jungen und Mädchen. Beim Meet & Greet in der Pause wurde deutlich, dass die hungrige Spinne, die zwischendurch ja sogar Publikumsliebling Maja in ihrem Netz gefangen hielt, nicht ganz so viele Fans im Publikum hatte, die ein Foto mit ihr wollten. Da war der Respekt doch zu groß.

Auf „Flips Rummelplatz“ war gut was los

Viel Spaß hatten die Kinder auf „Flips Rummelplatz“, in „Theklas Höhle“, in der Bienenbastelstube und am Glücksrad mit dem Namen „Willis Wirbelwind“. Zudem konnten die Jungen und Mädchen an einem Königinnen-Quiz teilnehmen, und am Stand des Imkervereins Hemer war es möglich, Bienenwachskerzen zu drehen und verschiedene Sorte Honig zu probieren. Wer an mindestens vier Stationen Stempel gesammelt hatte, durfte eine Bienenurkunde entgegennehmen, die die kleinen Bienen-Fans dann später stolz mit ihren Eltern und Großeltern zum Auto trugen. Es war insgesamt eine traumhafte Atmosphäre mit vielen leuchtenden Kinderaugen, und der Duft frischer Waffeln und anderer Leckereien setzte dem Ambiente noch das Krönchen auf.

Die lebendige Veranstaltung hatte das Theater-Ensemble seit Oktober des vergangenen Jahres einstudiert und vorbereitet. Wenn die Akteure auf der Bühne waren, bedeutete das nicht, dass die Kinder nur stillsitzen und zuhören sollten. Das Publikum wurde immer wieder in das Geschehen auf der Bühne einbezogen, sei es, um die Verbeugung vor der Königin Helena einzuüben oder lauthals nach Maja und Willi zu rufen. Gemeinschaftlich wurde ausgelassen getanzt, natürlich zusammen mit Bienen auf der Bühne. Eine der Botschaften des gelb-schwarzen Bienennachmittags lautete: „Bienen sind sehr wichtig, und jede Biene zählt“. Diese Aussage dürfte besonders die Imker gefreut haben.