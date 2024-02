Hemer. Die Geldbörse einer 83-Jährigen haben Taschendiebe in Hemer am Samstag erbeutet. Dafür schnitten sie die Tasche der Frau auf.

Einer 83 Jahre alten Frau ist am Samstag am Neuen Markt in Hemer die Geldbörse gestohlen worden. Als sie aus einem Warenhaus kam, bemerkte die Seniorin, dass ihre Stofftasche aufgeschnitten wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe