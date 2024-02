Hemer. Das Kulturbüro der Stadt Hemer und die Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland sorgten für einen besonderen Musikgenuss im JuK.

„Volles Haus“ konnten die Veranstalter des schon traditionellen Stiftungskonzerts im Jugend- und Kulturzentrum in Hemer vermelden. Das Trio Midas und zwei Klaviersoli standen auf dem Programm des vom Kulturbüro der Stadt Hemer mit Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland und der Musikschule veranstalteten Konzerts. Während Dr. Christian Wingendorf von der Stiftung der Sparkasse in seiner Begrüßung unter anderem die fachliche Unterstützung bei der Kontaktierung und Auswahl der Künstler durch die Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung aus Herdecke hervorhob, ging Markus Uhlenküken auf die pädagogische Bedeutung derartiger Konzerte ein und hieß insbesondere die Schüler der Musikschule herzlich willkommen.

Warum Musiker besonders beim Publikum punkten konnte

Der Abend wurde mit dem 1. Satz aus Franz Schuberts Klaviersonate a-Moll solistisch von dem 27-jährigen japanisch-australischen Pianisten Robbin Reza auf dem ebenfalls vom Förderverein der Sparkasse gestifteten Bechstein-Flügel eröffnet. Wie auch die weiteren Instrumentalisten des Konzerts wurde Reza mit diversen Stipendien versehen, vielen Preisen ausgezeichnet und konnte weltweit bereits vielfältige Konzerterfahrung sammeln.

Zupackend in den rhythmisch strukturierenden Akkorden, dann auch wieder feinfühlig die poetisch angelegten Teile melodisch ausmalend, lotete Reza die Tiefen des Schubertschen Werkes aus. Nach der Pause konnte er, ebenfalls solistisch, mit Gershwins drei Preludes ganz besonders beim Publikum punkten: Die Nähe dieser Miniaturen zu Charleston, Blues, Foxtrott und zu den oft jazzig angehauchten symphonischen Großwerken Gershwins kam bei den Zuhörern sichtlich an.

Mehr als nur melodisches Führen

Die Besetzung des „Trio Midas“ mit der für Melodien im oberen Tonbereich prädestinierten Klarinette (Jan Wilhelm Bennefeld), dem Violoncello (Flora Lukacs) mit all seinen wunderbaren fundierend gestaltenden, aber auch gesanglichen Möglichkeiten und nicht zuletzt der harmoniefähige Flügel (Robbin Reza) mit seinen umfassenden weiteren virtuosen Gestaltungsmitteln bietet ideale Voraussetzungen für etliche inspirierende Kompositionen der Musikgeschichte. Was dann dem Publikum geboten wurde, war dann aber doch deutlich mehr als ein melodisches Führen und ein untergeordnetes Begleiten.

Perfektes Zusammenspiel des Trios Midas

Es entwickelte sich ein gleichberechtigter Diskurs dreier Instrumente, deren Klangunterschiede sich zudem als äußerst reizvoll erwiesen. Zum einen die elegant-samtweich singende Klarinette, zum anderen das basierend Gegenmelodien setzende, aber auch zu jubelnden Ausflügen fähige Cello und natürlich der variationsreich begleitende, aber auch selbständig angelegte Pianopart.

Johannes Brahms hatte eigentlich schon am Ende seines so ergiebigen Schaffens aufgehört zu komponieren. Fasziniert vom „eigenartigen Zauber des Klarinettenklanges“ (E. Hanslick) arbeitete er jedoch ganz im Stillen noch sein a-Moll-Trio für Klarinette, Cello und Klavier aus. Perfekt das Zusammenspiel des Trio Midas, immer auf die Mitspieler horchend, aufeinander aufmerksam reagierend, mit allen drei zusammen agierend. Da spielte es auch keine Rolle, dass die Cellistin erst kurzfristig einspringen musste. Man merkte schnell, dass das „Trio Midas“ auch in dieser Kombination nicht zum ersten Mal miteinander musizierte.

Makelloser Gesamteindruck

Insbesondere beim mitreißenden Schlusssatz erwies sich die überragende Einheit des Trios als Garant für den makellosen Gesamteindruck. Das den Schluss bildende Trio d-Moll von Alexander Zemlinsky, der neben Mahler und Strauss zu den geistigen Vätern der Wiener Schule gehörte, fügte sich nahtlos in das schlüssig aufgebaute Programm ein und ließ seine Nähe zu Brahms und sogar zu seinem vor der Pause gehörten Klaviertrio durchaus erahnen. Astor Piazzollas „Sommer“ aus seinen Vier Jahreszeiten war dann als Zugabe noch einmal etwas ganz Besonderes für das Herz und ein wahres Sahnehäubchen auf einem durch und durch überzeugenden Konzerterlebnis.