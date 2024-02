Ihmert. Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ sucht jüngere Mitstreiter und plant für 2024 zahlreiche Aktionen. So soll das Dorf schöner werden.

Er ist einer der jüngsten Vereine in Hemer, und doch macht sich der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ bereits Gedanken über sein Alter. Jüngere Mitglieder zu gewinnen, sieht der Verein als große Herausforderung, um das Engagement für das Dorf auch für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen zu können. So sollen junge Ihmerter verstärkt angesprochen werden. Bis zum 30. Lebensjahr erhebt der Verein durch einen Beschluss der Jahreshauptversammlung keinen Beitrag. Eine neue Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendarbeit soll Projekte beraten.

Im Bürgertreff Berkenhoff konnte Vorsitzender Alexander Tüshaus zahlreiche Mitglieder begrüßen und auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres blicken. Das Beet bei Berkenhoff wurde neu angelegt, die Grünanlage am Fischteich gepflegt und auch der Park weiter verschönert. Bei der Aktion „Sauberes Ihmert“ machten fast 80 Helfer mit. Schnadegang, Boule-Turnier, Besuch aus Beuvry, Oktoberfest und Adventstreff zählten zu den Veranstaltungen.

Jeder im Verein zeigt, dass ihm das Dorf am Herzen liegt. Alexander Tüshaus, - Vorsitzender Bürgerverein

Seit fünf Jahren finden regelmäßig das Bürgercafé an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat und der Stammtisch an jedem ersten Donnerstag statt. Neu hinzugekommen ist der Maltreff. Zweimal im Jahr erscheint „Der Ihmerter“ mit vielen Dorfinformationen. „Jeder im Verein zeigt, dass ihm das Dorf am Herzen liegt. Vielen Dank an alle“, sagte Alexander Tüshaus. Bei den Wahlen wurde er als Vorsitzender einstimmig bestätigt. Weiterhin im Amt bleiben auch Kassiererin Simone Theofel und die Vorstandsmitglieder Jochem Tüshaus und Melanie Schlüter.

Weitere Projekte zur Dorfverschönerung

Auch für 2024 plant der Bürgerverein einiges. Nach dem großen Ihmert-Schriftzug, der jetzt auch beleuchtet ist, soll der Park durch überdimensionale Pflanzgefäße verschönert werden. Die Schautafeln werden ausgetauscht. Die Verkehrsinsel an der Kirche soll gestaltet werden, auch eine neue Wandersitzgruppe im Wald ist geplant. Themen bleiben die Sanierung der Gemeindehalle, der Vandalismus und die Sanierung der Ihmerter Straße Richtung Hemer.

Am 12. April lädt der Bürgerverein wieder alle zum Frühjahrsputz ein. Eine Gärtneraktion an den Beeten ist für den 25. Mai geplant. Das Boule-Turnier findet am 2. Juni statt. Aufgrund des großen Erfolges gibt es am 28. September wieder ein Oktoberfest. Der Adventstreff findet am 15. Dezember statt.