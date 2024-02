Hemer. Nach einem Einbruch in Büroräume einer Wohnungsbaugesellschaft in Hemer sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter erbeuteten einen Safe.

Nach einem Einbruch in der Nacht zum 9. Februar in Hemer sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte sind in die Büroräume der Wohnungsbaugesellschaft eingebrochen.

Täter schmissen Fenster ein

Die Täter schmissen ein großes Fenster des Hauses an der Poststraße ein. So konnten sie in die Büroräume klettern und einen Safe stehlen. Außerdem durchsuchten die Täter diverse Schränke und Schubladen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun mögliche Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 9099-0 zu melden.

